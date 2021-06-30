بلدية غزة تعتمد مجموعة من مكاتب الخدمات لتقديم المعاملات

وذكر مدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية م. أيمن أبو شعبان، أن البلدية اعتمدت 34 شخصًا مختصًا للعمل في تقديم الخدمات ضمن 16 مكتبًا للخدمات، وذلك لتقديم خدمة انجاز معاملات المواطنين بصورة صحيحة وسريعة ضمن جهود البلدية في توفير الوقت والجهد على المواطنين.





وأشار مدير مركز خدمات الجمهور هيثم حجاج إلى تنظيم دورة تدريبية لتأهيل هؤلاء المختصين العاملين في مكاتب الخدمات، واطلاعهم على إجراءات تقديم المعاملات داخل بلدية غزة والأوراق المطلوبة ورسوم كل معاملة، والوقت اللازم لإنجازها.





ولفت النظر إلى فتح خطوط اتصال مباشرة بين البلدية ومكاتب الخدمات المعتمدة لإنجاز المعاملات ومتابعتها دون الحاجة إلى زيارة مقر البلدية، في خطوة تهدف لتخفيف أعداد المراجعين في مركز خدمات الجمهور حفاظًا على الصحة العامة وكإجراء وقائي في ظل جائحة كورونا.





وفي السياق ذاته؛ نظمت بلدية غزة حفلاً لاختتام دورة تدريبية لتأهيل مكاتب الخدمات وذلك في قاعة مكتبة ديانا تماري بمركز رشاد الشوا الثقافي غرب المدينة، ضمن جهودها لتسهيل إجراءات تقديم المعاملات وانجازها بالسرعة الممكنة.





وحضر الاحتفال عضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، ومدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية م. أيمن أبو شعبان، ومدير مركز خدمات الجمهور م. هيثم حجاج، ورئيس قسم البنية التحتية في دائرة نظم المعلومات الجغرافية م. سامي الصادق، وجمع من مكاتب الخدمات المعتمدة.





وأكد سكيك أن بلدية غزة تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات والتخفيف عن كاهل المواطنين، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، مبينًا أن البلدية أقرت حزمة تسهيلات كبيرة للمواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة وتشجيعاً لتسديد مستحقات البلدية.























رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية غزة عن اعتماد مكاتبٍ للخدمات بهدف تقديم خدمة إنجاز المعاملات نيابة عن المواطنين، كجزء من الخطة الاستراتيجية لتسهيل إجراءات تقديم المعاملات وانجازها بالسرعة الممكنة، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.