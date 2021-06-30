(واللا): توقعات بالتوصل لحل حول تحويل الأموال القطرية لغزة قريباً

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أنه من التوقع أن يتم التوصل الى حد، خلال الأيام المقبلة، حول تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة، خلال الأمم المتحدة.وقال الموقع: "لكن حتى اللحظة لا يوجد صيغة اتفاق نهائية لهذه الخطوة".وكان مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار، قد قالو: "حتى لو دخلت الأموال القطرية لغزة، سنستمر في سياسة الحد من تصدير وتسويق مختلف السلع مع القطاع، وكذلك سيستمر منع دخول الحديد والأموال للمشاريع المرتبطة بإعادة إعمار قطاع غزة".وبحسب موقع (واللا)، أضاف المسؤولون الإسرائيليون: "سيبقى هذا الحال على ما هو عليه طالما أنه لا يوجد تقدم في قضية الأسرى والمفقودين.وأشار الموقع، إلى أنه حسب تقديرات المؤسسة الأمنية، فإن هذا الأمر يشكل معضلة معقدة أمام نفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، متسائلا: "هل يقرر التصعيد مع حماس أو تقديم التسهيلات رغم عدم إحراز تقدم في قضية الأسرى؟".وفي السياق، قال الموقع الإسرائيلي: "في المؤسسة الأمنية يقولون بأن السنوار يتصرف كما لو أنه انتصر في العملية العسكرية الأخيرة وحقق نتائج، وبالتالي يتصرف بتمرد تجعل المفاوضات صعبة للغاية"، على حد تعبيره.