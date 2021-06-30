شؤون فلسطينية

نابلس: مهرجان حاشد دعما للرئيس والقدس وبيتا والأسرى

نابلس: مهرجان حاشد دعما للرئيس والقدس وبيتا والأسرى
رام الله - دنيا الوطن
شارك حشد جماهيري، مساء اليوم الأربعاء، في مسيرة ووقفة جماهيرية نظمتها حركة "فتح" إقليم نابلس، دعما للرئيس محمود عباس وللشرعية الفلسطينية، وتنديدا باعتداءات الاحتلال على أهلنا في القدس المحتلة وكافة محافظات الوطن، ولإسناد الأسرى المضربين عن الطعام.

ورفع المشاركون في مهرجان "جبال النار حراس البيدر"، الأعلام الفلسطينية وحركة "فتح" وصور للأسرى والشهداء، مرددين الهتافات الوطنية الداعية إلى مقاومة الاحتلال والتمسك بالوحدة الوطنية والقدس العاصمة الأبدية لفلسطين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ونقل محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان تحيات الرئيس محمود عباس للمشاركين، مؤكدا التجربة التي سطرها أهالي بلدة بيتا في المقاومة الشعبية.

بدوره، قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول "لا أحد يستفز فتح التي إذا ما استفزت وقفت كلها على قلب رجل واحد، من أجل الحفاظ على حلم الشهداء والحفاظ على هذا المشروع الوطني الفلسطيني".

وتابع: "ربما يتساءل البعض لماذا كلما احتدمت المعركة مع الاحتلال وكلما ازداد النضال من أجل الحرية والاستقلال تجد من يتآمر عليك ويعطل طريقك؟"

وأضاف العالول أن فتح خاضت معركة القدس والشيخ جراح والأقصى وباب العامود وسلوان وحي البستان وبطن الهوى وكل مكان، كان يذهب أبناؤها ليقاوموا ويقفزوا بمواجهة المحتل ويأتي من لا يهتف ضد المحتل يهتف ضد الشرعية ما تفسير ذلك؟.

وقال: هذه المسألة واضحة تماما، بأن موقفكم صلب في مواجهة هذا الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية، ألم ترفضوا صفقة القرن والمخططات فيما يتعلق بالقدس، وتمسكتم بوحدة الشعب الفلسطيني وأكدتم ضرورة التمسك بحق العودة، هذا موقفكم وهذا ما يفسر لماذا الآخرين يتآمرون عليكم ومن الذي يدفعهم.

وأكد العالول أن فتح خاضت معركة طويلة من أجل القدس وفلسطين في كل موقع رغم وجود من يسعى لعرقلة نضالها، لكن رغم ذلك نحن في "فتح" وكما يؤكد الرئيس دائما بأن تناقضنا الأساسي مع الاحتلال ومن أجل ذلك سنحمي أرضنا وأحلام هذا الشعب.

وشدد العالول على أن بلدة بيتا أيقونة المقاومة الشعبية، وهكذا كل قرانا كيف يخرج أهالي البلدة كلهم لمواجهة المحتل والمستوطن، مؤكدا أن الفلسطينيين يصنعون انتصارا في بيتا وغيرها، وأن المعركة التي دفعنا ثمنا باهظا من أجل الحرية والاستقلال ستستمر.

وتابع: الناس يقولون عن ثورة المليون شهيد في الجزائر، ونحن في فلسطين ثورة المليون أسير، الأسرى أنتم تسكنون قلوب وعقول ووجدان هذا الشعب الفلسطيني، يا غضنفر أبو عطوان أنت وكل الأسرى اكليل غار على جبين هذا الوطن.

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