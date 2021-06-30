هنية: معركة سيف القدس كانت المحطة الفارقة على طريق التحرير والعودة

رام الله - دنيا الوطنزار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والوفد المرافق، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في العاصمة اللبنانية بيروت.وعبر المفتي عن اعتزازه بالصمود الوطني الشجاع الذي قدمه الشعب الفلسطيني خلال عمليات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هو انتصار رباني، على طريق التحرير الشامل لكامل التراب الفلسطيني.بدوره، ثمن رئيس الحركة مواقف لبنان الداعمة للحقّ الفلسطينية والقضية الفلسطينية، مؤكدًا حرص حركته والشعب الفلسطيني على أفضل العلاقات مع الكل اللبناني، في سبيل الحفاظ على القضية الفلسطينية وحمايتها على مسار تحرير فلسطين وعودة اللاجئين.وأشاد هنية بالعلاقة الأخوية التي تربط الشعبين الفلسطيني واللبناني، مؤكدًا وقوف حركته والشعب الفلسطيني مع لبنان الشقيق، مطالبًا بتحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتأمين حياة كريمة لهم حتى العودة إلى مدنهم وقراهم الأصلية في فلسطين، مؤكدًا تمسك الشعب الفلسطيني بحقّ العودة، ورفض التوطين والتهجير والوطن البديل.وأكد رئيس الحركة أن انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة هو انتصار للأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، وهو محطة فارقة في تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني على مدار عقود من الزمن، مؤكدًا أن ما قدمته المقاومة خلال هذه الجولة هو جزء بسيط مما أعدّته لمعركة التحرير القادمة.وأكد القائد الفلسطيني أن معركة سيف القدس قضت على "صفقة القرن"، عندما خاضت المقاومة المعركة لأجل القدس، وتحت عنوان القدس. وأكد أن هذه المعركة أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العربي والعالمي وفضحت جرائم الاحتلال الإسرئيلي، مشيرًا إلى جهوزية المقاومة للردّ على أي عدوان على ثوابت الشعب الفلسطيني.