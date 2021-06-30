شؤون فلسطينية

هنية: سنواصل سعينا لتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز مشروع المقاومة وتسليحها

هنية: سنواصل سعينا لتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز مشروع المقاومة وتسليحها
رام الله - دنيا الوطن
أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حركته ستواصل جهودها وحراكها من أجل تحقيق الوحدة الوطنية على أساس مشروع المقاومة والشراكة السياسية الوطنية.

وأكد هنية، خلال لقاء ضمّ العشرات من السياسيين وفصائل العمل الفلسطيني واللبناني وإعلاميين في العاصمة اللبناني بيروت، على استمرار المقاومة الفلسطينية في مشروع الاعداد والتجهيز لمعركة التحرير القادمة، مؤكدًا تمسك حركته بهذا النهج الوطني الأصيل حتى التحرير الشامل.

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على حقّ المقاومة الفلسطينية بتطوير نفسها وعتادها وسلاحها بكافة الطرق والوسائل. وقال إن من حقّ المقاومة الفلسطينية التي حفرت في الصخر، وجالت في أعماق البحر أن تطور نفسها وعتادها استعدادًا للمعركة القادمة، وأقول لشعبنا الفلسطيني، وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، ثقوا بهذه المقاومة، التي لبت نداء المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، وسنكون على قدر عال من المسؤولية لحماية شعبنا الفلسطيني.

وأكد القائد الفلسطيني انفتاح حركته على جميع مكونات الأمة وأحرار العالم خدمة للقضية الفلسطينية، مجددًا رفض حركته الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وشرعيته بأرض فلسطين.

وختم هنية حديثه بالتأكيد على ضرورة العمل بشكل جماعي لدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والعمل على تمكينه بكافة السبل والطرق المتاحة لحين العودة والتحرير.



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