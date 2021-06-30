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منها السعودية والأردن وقطر.. الاتحاد الأوروبي يضيف 11 دولة لقائمته للسفر الآمن

منها السعودية والأردن وقطر.. الاتحاد الأوروبي يضيف 11 دولة لقائمته للسفر الآمن
رام الله - دنيا الوطن
ذكر دبلوماسيون أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت اليوم الأربعاء على إضافة 11 دولة، منها السعودية والأردن وقطر، لقائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية.

ووافق سفراء دول الاتحاد السبع والعشرين على إضافة هذه الدول في اجتماع عقد اليوم، على أن يسري القرار في الأيام المقبلة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

والقائمة لا تشمل بريطانيا، عضو التكتل السابق الذي ظهرت به سلالة "دلتا" المتحورة التي تسببت في زيادة كبيرة في الإصابات بمرض كوفيد-19 لقدرتها الكبيرة على العدوى.

وإلى جانب السعودية والأردن وقطر، تضم القائمة كندا وأرمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبروناي وكوسوفو ومولدوفا والجبل الأسود.

وتلقت دول الاتحاد الأوروبي توصيات برفع قيود السفر تدريجيا عن البلدان الـ14 المدرجة حاليا على القائمة، وهي ألبانيا وأستراليا وإسرائيل واليابان ولبنان ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية ورواندا وصربيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة.

والمنطقتان الإداريتان الصينيتان، هونغ كونغ ومكاو، مدرجتان أيضا على القائمة.

ولا يزال بإمكان كل دولة من الاتحاد الأوروبي طلب اختبار كوفيد-19 نتيجته سلبية، أو إخضاع القادمين إليها لحجر صحي.

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