شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بمصر توقع اتفاقية لتخفيف الأعباء عن الطلبة الفلسطينيين

سفارة فلسطين بمصر توقع اتفاقية لتخفيف الأعباء عن الطلبة الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
وقعت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، وجامعة ميريت ومجموعة طيبة التعليمية برتوكول تعاون مشترك لتخفيض رسوم الطلبة الفلسطينيين في كل من معاهد "طيبة" العليا ومدارس "طيبة" المتكاملة للغات، وجامعة ميريت، لتخفيف الأعباء على الطلبة الفلسطينيين وتيسير العملية التعليمية لهم في شتى المراحل الدراسية.

واتفق الطرفان على دعم وتعزيز التعاون الأكاديمي في المجالات الدراسية، وأن تعامل إدارة جامعة ميريت ومعاهد "طيبة" العليا ومدارس "طيبة" الطلبة الفلسطينيين معاملة الطلبة المصريين، وتحديد نسبة إعفاءات خصم من الرسوم المقررة للطالب المحتاج الذي توصي السفارة بمساعدته بعد موافقة إدارة المؤسسات التعليمية المذكورة، إلى جانب الاتفاق على تبادل المواد في المجال الثقافي والتعليم والبحث والنشر العلمي وتبادل المعلومات الأكاديمية، وإجراء البحوث المشتركة وتنظيم المؤتمرات في التعليم والبحث العلمي، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والأكاديمية المشتركة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ومثل جامعة ميريت رئيس مجلس أمنائها، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة طيبة التعليمية صديق عفيفي، ومثل سفارة دولة فلسطين المستشار الثقافي ناجي الناجي، بحضور رئيس جامعة ميريت سوسن مرسي، ومدير إدارة الوافدين أحمد السيد، وأمين عام الجامعة شريف حمدان، ومدير إدارة الوافدين والتعاون الدولي لمجموعة طيبه التعليمية رشا جوهر، وعميدة المعهد العالي للحاسب هناء الخطيب، ومن سفارة فلسطين مسؤول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بالسفارة سليم التلولي، ومسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية إياد أبو الهنود.

بدوره، أكد الناجي استراتيجية دولة فلسطين بالحرص على الاهتمام بقطاعي التعليم والثقافة كسلاحي مقاومة للفلسطينيين في مجابهة الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على جهود السفارة في العمل على تيسير مهمة تلقي العلم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المراحل التعليمية والكليات المختلفة.

من جهته، رحب عفيفي بهذا التعاون البناء مع سفارة فلسطين بمصر، مؤكدا استمرار عمل جامعة ميريت ومدارس ومعهد طيبة في العمل على التيسير على أبناء فلسطين في كافة المراحل الدراسية للتعليم الأساسي والعالي.

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