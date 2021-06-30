قناة (كان) تكشف قرار الوفد الإسرائيلي العائد من مصر حول هدنة طويلة الأمد بغزة



وكان وفد أمني إسرائيلي، قد توجه الى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء المسؤولين، لبحث العديد من الملفات اهمها صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، وآليات لهدنة طويلة الأمد في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان)، أن الوفد الأمني الإسرائيلي، عاد من القاهرة، بعدما أبلغوا حركة حماس عبر الوسيط المصري، أنه بدون صفقة لحق قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، لن يكون هناك تقدم نحو تهدئة طويلة الأمد.وقالت القناة: "في إسرائيل يأملون بأن مصر ستتمكن من الضغط على يحيى السنوار؛ لإبداء مرونة في القضية، ويعتقدون بأن مصر تمتلك الكثير من أدوات الضغط التي لم تستخدمها بعد لتحرير الأمر".