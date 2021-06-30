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الأردن: أكثر من 106 آلاف شخص تلقوا لقاح (كورونا)

الأردن: أكثر من 106 آلاف شخص تلقوا لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، عن تجاوز عدد الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، حتى عصر اليوم الأربعاء، 106 آلاف شخص.

ليكون بذلك الرقم الأعلى في المملكة منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم بتاريخ 13 يناير 2021، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أنها "ستواصل بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لزيادة عدد متلقي المطعوم اليومي لتحصين أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين ضد جائحة (كورونا)، وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة فتح القطاعات الاقتصادية والصيف الآمن".

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