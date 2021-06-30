شؤون فلسطينية

أبو وردة: هناك تخوفات من وصول الطفرة الهندية لقطاع غزة.. وهذه تأثيرات سلالة (دلتا)

أبو وردة: هناك تخوفات من وصول الطفرة الهندية لقطاع غزة.. وهذه تأثيرات سلالة (دلتا)
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية: "نراقب الوضع بشكل كبير جراء وصول الطفرة الهندية الى الضفة، ونحن في غزة نتابع ذلك عن قرب تحسبا من وصول الطفرة الى غزة".

وأكد أبو وردة، في تصريحات لإذاعة (صوت القدس) مساء اليوم الأربعاء، أن هناك جهود واجتماعات أسبوعية مع وزارة الصحة، والصحة العالمية، وهناك تخوف من وصول الطفرة الهندية لغزة.

وأشار إلى ان هناك إجراءات وقائية للحد من انتشار الطفرة، منها حجر المواطنين القادمين إلى غزة من الدول التي تنتشر فيها هذه الطفرة، مطالبا المواطنين بأخذ اللقاح، حيث أنه متوفر بجميع أنواعه في مراكز التطعيم.

وفي السياق، قال مستشار وزيرة الصحة: "اللقاحات أمنة ولا يوجد لها مضاعفات ولم يصل المستشفى أي شخص حصل له مضاعفات"، مضيفا: "المضاعفات التي تحصل جراء أخذ اللقاح مضاعفات طبيعية منها السخونة وقد تحصل لعدد محدود من الاشخاص".

وأكد أبو وردة، أن الشخص المصاب بسلالة (دلتا) لفيروس (كورونا)، ممكن ان يصيب 15 شخصا بسبب سرعة انتشارها.

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