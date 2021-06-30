اعتبارا من شهر يوليو.. المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية، عن أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك اعتبارا من 1 تموز/ يوليو 2021 في كافة محافظات الوطن.وفيما يتعلق بالمحروقات، أكدت الهيئة أن سعر البنزين 95 بلغ 6.06 شيكل للتر، وبنزين 98 فقد بلغ سعره 6.89 شيكل للتر، والسولار 5.19 شيكل للتر، والكاز 5.19 شيكل للتر.اما أسعار الغاز، فقد بلغ سعر أسطوانة الغاز 2.5 كلغم 13.5 شيكل، واسطوانة 5 كلغم بلغ سعرها 27 شيكل، وأسطوانة 12 كلغم 63 شيكل، واسطوانة 48 كلغم 252 شيكل، فيما يبلغ سعر لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.73 شيكل، اما سعر كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.79 شيكل.وطالبت الهيئة، جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز، الالتزام بالأسعار حتى لا يقع تحت طائرة المسؤولية