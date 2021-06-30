السيسي يكشف عن حلم راوده بمنصب وزير الدفاع واستطاع تحقيقه بعد رئاسته لمصر

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إن إطلاق مشروع مشتقات البلازما كان حلمه منذ كان وزيرا للدفاع، ولم يتحقق طوال 7 سنوات".وأضاف السيسي خلال تفقده اليوم الأربعاء للمعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، أنه "لم ييأس، وقامت الدولة بالتحرك، وسيتم افتتاح المصنع خلال سنة ونصف"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضح الرئيس المصري: "عدد من الدول مقدرتش تدخل في تصنيع مشتقات البلازما"، مشيرا إلى أن تأخر الدخول فيه بسبب "سمعة فيروس سي"، لكن مصر نجحت في القضاء على "فيروس سي" بوثيقة من منظمة الصحة العالمية.وأشار السيسي إلى أن هذا المشروع "من المشروعات الهامة للغاية لخدمة مصر والكثير من الدول، وسيكون ذا آثار طيبة على المجتمع".ويتم إنشاء المصنع على مرحلتين الأولى إنشاء مراكز لجمع البلازما، والمرحلة الثانية إنشاء مصنع لتصنيع البلازما بتكلفة 100 مليون دولار، وسيتم تجميع البلازما لهذا المصنع من خلال 12 مركزا بمحافظات الجمهورية، تابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، كما سيتم العمل بالتوازي على إنشاء مصنع لتصنيع البلازما على أرض مصر.ويستهدف المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، حيث سيضم مقر تجميع البلازما 20 سريرا للتبرع، و20 ماكينة فصل بلازما، وستتولى الممرضات الإشراف على أسرة التبرع، وتشرف كل ممرضة على 4 أسرة، وتوفير مساعد لكل ممرضتين، بحيث يخضع مركز تجميع البلازما للمواصفات والمعايير الدولية لتصنيع البلازما.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه ببناء مصنع لمشتقات الدم، والاستفادة من الخبرات العالمية، فيما يخص تنفيذ مشروع جمع وتصنيع البلازما في مصر، بما يسهم في امتلاك القدرة والتكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى مصر.