هيئة الأسرى: الأسير محمد أبو فنونة يعلق إضرابه عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، ان الأسير محمد أبو فنونة قد علق اليوم إضرابه المفتوح عن الطعام مقابل عدم تجديد اعتقاله الإداري.وأوضحت ان الأسير أبو فنونة ( 55 عاما) من الخليل، علق إضرابه عن الطعام بعد التوصل الى اتفاق بعدم تجديد اعتقاله الإداري.يشار ان الأسير أبو فنونة الذي يقبع في معتقل "النقب" اعلن اضرابه عن الطعام في 23 يونيو/ حزيران الجاري، بعد أن أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ لمدة أربعة شهور.ويعاني الأسير أبو فنونة من مشاكل صحية عديدة، وهو بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 12 عاماً، وخلال اعتقاله ارتقى نجله الأكبر أحمد شهيداً عام 2016.