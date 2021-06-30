فلسطين تشارك في دورة عسكرية تدريبية في فرنسا











رام الله - دنيا الوطنبحضور سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، وتحت رعاية الجنرال باتريك ديسترامو، نظم معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني والدراسات العسكرية العليا التابع لوزارة الدفاع الفرنسية، والجنرال تييري مارشان مدير قسم التعاون الأمني والدفاع في وزارة الخارجية الفرنسية، حفل تخرج في ختام الدورة العسكرية التدريبية المتخصصة بالشرق الأوسط وذلك في مقر المدرسة العسكرية الفرنسية في باريس حيث تم خلال الحفل تسليم شهادات التخرج من الدورة.وقد شاركت فلسطين في هذه الدورة عبر متدربيها العقيد حمود ة البرغوثي والعقيد ماهر صادق واللذين تسلما شهادتيهما بعد اشادة القائمين على الدورة بالتزامهما وتفاعلهما واستيعابهما في تخصصي الدفاع والامن.ويشار الى ان دولاً أخرى عديدة بينها لبنان والسعودية والكويت والأردن وقطر شاركوا في الدورة التي تناولت قضايا الشرق الأوسط وحاضر خلالها خبراء فرنسيون وأجانب من جنسيات متعددة.وتوجه السفير الهرفي بالشكر الى القائمين على هذه الدورة التي تعزز التعاون الثنائي الفلسطيني الفرنسي وكذلك التعاون المتعدد مع الدول الأخرى المشاركة في الدورة، كما توجه بالتبريكات الى العقيدين البرغوثي وصادق بإنهاء الدورة التدريبية بنجاح وبرفع صورة فلسطين المشرقة عالياً.