شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يهدم منشأة في صور باهر ويعتقل شابا في جبل المكبر

القدس: الاحتلال يهدم منشأة في صور باهر ويعتقل شابا في جبل المكبر
رام الله - دنيا الوطن
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشأة تجارية "بركسا" في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس، اقتحمت صور باهر برفقة قوات من جيش الاحتلال وهدمت بركسا.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم، الشاب محمد خالد عويسات، بعد مداهمة منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

ويذكر أن الاحتلال صادر من صور باهر مساحة بالغة 9471 دونمًا، لصالح إقامة المستوطنات وبناء الشوارع الالتفافية، وهي محاصرة بثلاث مستوطنات "أرمون تسيف" شمالًا، و"هار حوما أو جبل أبو غنيم" جنوبًا، و"رامات راحيل" غربًا، وجدار الفصل العنصري شرقًا.

كما وتشهد البلدة أعمال بنى تحتية ضخمة تجري جنوب شرق القرية لمد "الشارع الأمريكي" تمهيداً لعزلها ومصادرة المزيد من أراضيها وخاصة في منطقة الجانب التي قامت البلدية بتوزيع عشرات أوامر الهدم فيها.

في المقابل يعيش أهالي صور باهر في ضائقة سكانية كبيرة، ويعانون كباقي سكان القدس من سياسات سلطات الاحتلال العنصرية التي تعرقل وتحد من حصول المقدسيين على رخص بناء.

ويشهد جنوب مدينة القدس المحتلة حركة استيطانية محمومة تمتد حتى منطقة "كفار عتصيون" لربط مستوطنات جنوب القدس بالمدينة والأغوار، إذ أقرت مؤخراً ما يسمى "اللجنة اللوائية للبناء والإسكان الإسرائيلية" على مخطط توسيع مستوطنة "هار جيلو" بـ 560 وحدة استيطانية جديدة.

وعلاوة على ذلك فقد شهدت المدينة المقدسة مؤخرا إقرار توسيع الشارع الرئيس لطريق الولجة الالتفافي قرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية ليربط الشارع الالتفافي الجديد بالتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" بالقدس جنوباً

أخبار ذات صلة

اعتبارا من شهر يوليو.. المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز

اعتبارا من شهر يوليو.. المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز

&#34;شؤون المرأة&#34; تستنكر قرار تقييد تنفيذ مشاريع تهتم بالمرأة الفلسطينية

"شؤون المرأة" تستنكر قرار تقييد تنفيذ مشاريع تهتم بالمرأة الفلسطينية

&#34;بداية نابلس&#34; تحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لمدانين بتهمة القتل بالاشتراك

"بداية نابلس" تحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لمدانين بتهمة القتل بالاشتراك

هيئة الأسرى: الأسير محمد أبو فنونة يعلق إضرابه عن الطعام

هيئة الأسرى: الأسير محمد أبو فنونة يعلق إضرابه عن الطعام

فلسطين تشارك في دورة عسكرية تدريبية في فرنسا

فلسطين تشارك في دورة عسكرية تدريبية في فرنسا

مركز فلسطين لدراسات الاسرى يحذر من استشهاد الأسير الغضنفر ابوعطوان

مركز فلسطين لدراسات الاسرى يحذر من استشهاد الأسير الغضنفر ابوعطوان

الاحتلال يخطر بهدم 25 منزلًا جنوب نابلس

الاحتلال يخطر بهدم 25 منزلًا جنوب نابلس

اشتية يبحث مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان دعم خطط التنمية

اشتية يبحث مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان دعم خطط التنمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;شؤون المرأة&#34; تستنكر قرار تقييد تنفيذ مشاريع تهتم بالمرأة الفلسطينية

"شؤون المرأة" تستنكر قرار تقييد تنفيذ مشاريع تهتم بالمرأة الفلسطينية

&#34;بداية نابلس&#34; تحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لمدانين بتهمة القتل بالاشتراك

"بداية نابلس" تحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لمدانين بتهمة القتل بالاشتراك

هيئة الأسرى: الأسير محمد أبو فنونة يعلق إضرابه عن الطعام

هيئة الأسرى: الأسير محمد أبو فنونة يعلق إضرابه عن الطعام

فلسطين تشارك في دورة عسكرية تدريبية في فرنسا

فلسطين تشارك في دورة عسكرية تدريبية في فرنسا

اشتية يبحث مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان دعم خطط التنمية

اشتية يبحث مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان دعم خطط التنمية

بدعم من جوال .. بلدية خزاعة تفتتح مشروع الطاقة الشمسية

بدعم من جوال .. بلدية خزاعة تفتتح مشروع الطاقة الشمسية

صحفي إسرائيلي: قد نرى قريباً تجدداً للصدام بالمنطقة الحدودية مع القطاع

صحفي إسرائيلي: قد نرى قريباً تجدداً للصدام بالمنطقة الحدودية مع القطاع

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس والعاهل الأردني في عمان

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس والعاهل الأردني في عمان

منوعات

شاهد كيف ردت يسرا اللوزي على الإنتقادات ووصف أدائها بـ&#34;البارد&#34;

شاهد كيف ردت يسرا اللوزي على الإنتقادات ووصف أدائها بـ"البارد"

شاهد: ميريام فارس توضح كيف خسرت إبنها الثاني

شاهد: ميريام فارس توضح كيف خسرت إبنها الثاني

شاهد: حسام حبيب يفجر مفاجأة لجمهوره &#34;التسجيل مش مفبرك&#34;

شاهد: حسام حبيب يفجر مفاجأة لجمهوره "التسجيل مش مفبرك"

شاهد: طفلة تصدم تامر حسني بتصرفها البريئ.. شاهد ماذا فعلت

شاهد: طفلة تصدم تامر حسني بتصرفها البريئ.. شاهد ماذا فعلت

بسبب هذه الصورة.. انتقادات حادة لمصطفى قمر مع ابنته أثناء الصلاة

بسبب هذه الصورة.. انتقادات حادة لمصطفى قمر مع ابنته أثناء الصلاة

بعد التسريبات الفاضحة.. شاهد كيف برر والد حسام حبيب موقفه تجاه شيرين

بعد التسريبات الفاضحة.. شاهد كيف برر والد حسام حبيب موقفه تجاه شيرين

رانيا ياسين عن أزمة شيرين وحماها &#34;شيء مقزز&#34;.. ما القصة؟

رانيا ياسين عن أزمة شيرين وحماها "شيء مقزز".. ما القصة؟

لهذا السبب.. هنا شيحة تنسحب وتعزل نفسها في غرفتها

لهذا السبب.. هنا شيحة تنسحب وتعزل نفسها في غرفتها

شاهد: حمو بيكا يصدم جمهوره بهذا القرار بعد توقيفه عن العمل

شاهد: حمو بيكا يصدم جمهوره بهذا القرار بعد توقيفه عن العمل

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بلعبه مع النمر

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بلعبه مع النمر

عربي

مصر تعلن إنتاج أولى جرعات لقاح (كورونا) محليا

مصر تعلن إنتاج أولى جرعات لقاح (كورونا) محليا

الإمارات تكشف عن نتائج مميزة لعقار (سوتروفيماب) لعلاج (كورونا)

الإمارات تكشف عن نتائج مميزة لعقار (سوتروفيماب) لعلاج (كورونا)

رسالة من أبو مازن للسيسي في ذكرى ثورة يونيو

رسالة من أبو مازن للسيسي في ذكرى ثورة يونيو

الملك عبد الله يلتقي الرئيس عباس في عمان

الملك عبد الله يلتقي الرئيس عباس في عمان