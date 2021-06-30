الاحتلال يخطر بهدم 25 منزلًا جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين بهدم منازلهم في قرية الساوية جنوب نابلس.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت قرية الساوية، اليوم، وسلمت إخطارات بالهدم لـ 25 منزلا.وأوضح دغلس أن قوات الاحتلال أمهلت المواطنين 45 يوما قبل عملية الهدم.وأضاف أن هذه الإخطارات جاءت بدعوى، "قيام المواطنين بعملية البناء في مناطق "ج" التي "تخضع لسيطرة الاحتلال"، وتحت حجة عدم الترخيص.ويذكر أن قوات الاحتلال أخطرت قبل نحو أسبوعين بهدم 20 منزلا ومسجد في قرية روجيب شرق نابلس بحجة البناء دون ترخيص.ومنذ عام 2016 شهدت مناطق الساوية ارتفاعا كبيرا في اعتداءات مستوطني مستوطنة "رحاليم"، وتقطيع لأشجار الزيتون التي يصل عمر بعضها إلى مئات السنين، كان آخرها قبل أيام.ويعود أصل تسمية مستوطنة "رحاليم" بهذا الاسم نسبة لأسماء المستوطنين "رحيل دروق، ويتسحاق رومي"، اللذين قتلا بعملية على طريق مستوطنة "أرئيل" شرق سلفيت.وأنشأت مستوطنة "رحاليم" على أراضٍ تمت مصادرتها من قرى: يتما، والساوية، واسكاكا، وياسوف شمال رام الله وإلى الجنوب من نابلس، وشرق سلفيت.وكثف المستوطنون من انتهاكاتهم في مناطق الضفة الغربية المحتلة تمثلت بالاعتداء على المزارعين في قطف الزيتون، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إضافة لحرق الأشجار وقطعها تمهيدًا للاستيلاء عليها.كما يستغل المستوطنون حماية ودعم قوات الاحتلال لهم في تصعيد انتهاكاتهم ضد المزارعين وأشجارهم تحديدا في موسم قطف ثمار الزيتون، فيما يسارع المزارعون لقطف ثمار الزيتون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محاصيلهم قبل أن يقطعها ويحرقها أو يسرق ثمارها المستوطنون.وشهدت مناطق وقرى جنوب نابلس في الأيام الأخيرة تزايدا في اعتداءات المستوطنين أبرزها ما تعرضت له بلدة عصيرة القبلية من هجوم للمستوطنين واعتداء على المزارعين فيها.