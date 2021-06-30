شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم 25 منزلًا جنوب نابلس

الاحتلال يخطر بهدم 25 منزلًا جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين بهدم منازلهم في قرية الساوية جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت قرية الساوية، اليوم، وسلمت إخطارات بالهدم لـ 25 منزلا.

وأوضح دغلس أن قوات الاحتلال أمهلت المواطنين 45 يوما قبل عملية الهدم.

وأضاف أن هذه الإخطارات جاءت بدعوى، "قيام المواطنين بعملية البناء في مناطق "ج" التي "تخضع لسيطرة الاحتلال"، وتحت حجة عدم الترخيص.

ويذكر أن قوات الاحتلال أخطرت قبل نحو أسبوعين بهدم 20 منزلا ومسجد في قرية روجيب شرق نابلس بحجة البناء دون ترخيص.

ومنذ عام 2016 شهدت مناطق الساوية ارتفاعا كبيرا في اعتداءات مستوطني مستوطنة "رحاليم"، وتقطيع لأشجار الزيتون التي يصل عمر بعضها إلى مئات السنين، كان آخرها قبل أيام.

ويعود أصل تسمية مستوطنة "رحاليم" بهذا الاسم نسبة لأسماء المستوطنين "رحيل دروق، ويتسحاق رومي"، اللذين قتلا بعملية على طريق مستوطنة "أرئيل" شرق سلفيت.

وأنشأت مستوطنة "رحاليم" على أراضٍ تمت مصادرتها من قرى: يتما، والساوية، واسكاكا، وياسوف شمال رام الله وإلى الجنوب من نابلس، وشرق سلفيت.

وكثف المستوطنون من انتهاكاتهم في مناطق الضفة الغربية المحتلة تمثلت بالاعتداء على المزارعين في قطف الزيتون، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إضافة لحرق الأشجار وقطعها تمهيدًا للاستيلاء عليها.

كما يستغل المستوطنون حماية ودعم قوات الاحتلال لهم في تصعيد انتهاكاتهم ضد المزارعين وأشجارهم تحديدا في موسم قطف ثمار الزيتون، فيما يسارع المزارعون لقطف ثمار الزيتون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محاصيلهم قبل أن يقطعها ويحرقها أو يسرق ثمارها المستوطنون.

وشهدت مناطق وقرى جنوب نابلس في الأيام الأخيرة تزايدا في اعتداءات المستوطنين أبرزها ما تعرضت له بلدة عصيرة القبلية من هجوم للمستوطنين واعتداء على المزارعين فيها.

أخبار ذات صلة

اعتبارا من شهر يوليو.. المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز

اعتبارا من شهر يوليو.. المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز

&#34;شؤون المرأة&#34; تستنكر قرار تقييد تنفيذ مشاريع تهتم بالمرأة الفلسطينية

"شؤون المرأة" تستنكر قرار تقييد تنفيذ مشاريع تهتم بالمرأة الفلسطينية

&#34;بداية نابلس&#34; تحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لمدانين بتهمة القتل بالاشتراك

"بداية نابلس" تحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لمدانين بتهمة القتل بالاشتراك

هيئة الأسرى: الأسير محمد أبو فنونة يعلق إضرابه عن الطعام

هيئة الأسرى: الأسير محمد أبو فنونة يعلق إضرابه عن الطعام

فلسطين تشارك في دورة عسكرية تدريبية في فرنسا

فلسطين تشارك في دورة عسكرية تدريبية في فرنسا

مركز فلسطين لدراسات الاسرى يحذر من استشهاد الأسير الغضنفر ابوعطوان

مركز فلسطين لدراسات الاسرى يحذر من استشهاد الأسير الغضنفر ابوعطوان

القدس: الاحتلال يهدم منشأة في صور باهر ويعتقل شابا في جبل المكبر

القدس: الاحتلال يهدم منشأة في صور باهر ويعتقل شابا في جبل المكبر

اشتية يبحث مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان دعم خطط التنمية

اشتية يبحث مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان دعم خطط التنمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;شؤون المرأة&#34; تستنكر قرار تقييد تنفيذ مشاريع تهتم بالمرأة الفلسطينية

"شؤون المرأة" تستنكر قرار تقييد تنفيذ مشاريع تهتم بالمرأة الفلسطينية

&#34;بداية نابلس&#34; تحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لمدانين بتهمة القتل بالاشتراك

"بداية نابلس" تحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لمدانين بتهمة القتل بالاشتراك

هيئة الأسرى: الأسير محمد أبو فنونة يعلق إضرابه عن الطعام

هيئة الأسرى: الأسير محمد أبو فنونة يعلق إضرابه عن الطعام

فلسطين تشارك في دورة عسكرية تدريبية في فرنسا

فلسطين تشارك في دورة عسكرية تدريبية في فرنسا

اشتية يبحث مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان دعم خطط التنمية

اشتية يبحث مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان دعم خطط التنمية

بدعم من جوال .. بلدية خزاعة تفتتح مشروع الطاقة الشمسية

بدعم من جوال .. بلدية خزاعة تفتتح مشروع الطاقة الشمسية

صحفي إسرائيلي: قد نرى قريباً تجدداً للصدام بالمنطقة الحدودية مع القطاع

صحفي إسرائيلي: قد نرى قريباً تجدداً للصدام بالمنطقة الحدودية مع القطاع

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس والعاهل الأردني في عمان

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس والعاهل الأردني في عمان

منوعات

شاهد كيف ردت يسرا اللوزي على الإنتقادات ووصف أدائها بـ&#34;البارد&#34;

شاهد كيف ردت يسرا اللوزي على الإنتقادات ووصف أدائها بـ"البارد"

شاهد: ميريام فارس توضح كيف خسرت إبنها الثاني

شاهد: ميريام فارس توضح كيف خسرت إبنها الثاني

شاهد: حسام حبيب يفجر مفاجأة لجمهوره &#34;التسجيل مش مفبرك&#34;

شاهد: حسام حبيب يفجر مفاجأة لجمهوره "التسجيل مش مفبرك"

شاهد: طفلة تصدم تامر حسني بتصرفها البريئ.. شاهد ماذا فعلت

شاهد: طفلة تصدم تامر حسني بتصرفها البريئ.. شاهد ماذا فعلت

بسبب هذه الصورة.. انتقادات حادة لمصطفى قمر مع ابنته أثناء الصلاة

بسبب هذه الصورة.. انتقادات حادة لمصطفى قمر مع ابنته أثناء الصلاة

بعد التسريبات الفاضحة.. شاهد كيف برر والد حسام حبيب موقفه تجاه شيرين

بعد التسريبات الفاضحة.. شاهد كيف برر والد حسام حبيب موقفه تجاه شيرين

رانيا ياسين عن أزمة شيرين وحماها &#34;شيء مقزز&#34;.. ما القصة؟

رانيا ياسين عن أزمة شيرين وحماها "شيء مقزز".. ما القصة؟

لهذا السبب.. هنا شيحة تنسحب وتعزل نفسها في غرفتها

لهذا السبب.. هنا شيحة تنسحب وتعزل نفسها في غرفتها

شاهد: حمو بيكا يصدم جمهوره بهذا القرار بعد توقيفه عن العمل

شاهد: حمو بيكا يصدم جمهوره بهذا القرار بعد توقيفه عن العمل

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بلعبه مع النمر

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بلعبه مع النمر

عربي

مصر تعلن إنتاج أولى جرعات لقاح (كورونا) محليا

مصر تعلن إنتاج أولى جرعات لقاح (كورونا) محليا

الإمارات تكشف عن نتائج مميزة لعقار (سوتروفيماب) لعلاج (كورونا)

الإمارات تكشف عن نتائج مميزة لعقار (سوتروفيماب) لعلاج (كورونا)

رسالة من أبو مازن للسيسي في ذكرى ثورة يونيو

رسالة من أبو مازن للسيسي في ذكرى ثورة يونيو

الملك عبد الله يلتقي الرئيس عباس في عمان

الملك عبد الله يلتقي الرئيس عباس في عمان