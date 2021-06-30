شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان دعم خطط التنمية

اشتية يبحث مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان دعم خطط التنمية
رام الله - دنيا الوطن
التقى محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لؤي شبانة وفريقه المحلي، حيث بحث معه تعزيز التعاون المشترك، ودعم خطط الحكومة التنموية، وبرامج تمكين الشباب.

وبحث اشتية مع شبانة خلق برامج تساهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين صفوف الشباب، بالإضافة إلى برامج تساهم في خفض نسبة البطالة بين صفوف خريجي الجامعات، كما ناقشا تفعيل لجنة السكان المشتركة بين الحكومة والصندوق.

واستعرض رئيس الوزراء خطة التنمية بالعناقيد، وخطط التنمية الوطنية الاستراتيجية المتكاملة للقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أهمية موائمة برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان مع هذه الخطط، للوصول الى تنمية شاملة في كافة الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أشاد فريق الصندوق بحسن إنجاز المؤسسات الفلسطينية للخطط والبرامج المشتركة، وأكدوا على التعاون البنّاء مع وزارات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.


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