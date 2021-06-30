شؤون فلسطينية

"الصليب الأحمر" يعلن استئناف زيارات الأسرى اعتباراً من الشهر المقبل

"الصليب الأحمر" يعلن استئناف زيارات الأسرى اعتباراً من الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، ‎استئناف برنامج الزيارات العائلية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويشير البرنامج الأوليّ، إلى أن الزيارات ستستأنف اعتباراً من 7 تموز/ يوليو المقبل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت اللجنة في بيان مقتضب، أن التسجيل للزيارات سيكون متاحاً لفردين من عائلة كل أسير.

وأكد الصليب الأحمر أنه "على اتصال دائم بالسلطات الإسرائيلية لضمان الاستئناف الكامل لبرنامج الزيارات العائلية وفق ما كان معمولاً به قبل جائحة (كورونا)".

وبحسب الوكالة، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر يحيى مسودة، حول إن كان القرار يشمل العائلات التي تلقت اللقاح فقط، قال إنه "لم يتم تحديد ذلك من قبل السلطات الإسرائيلية".

ومنعت إدارات سجون الاحتلال زيارات الأهالي للأسرى منذ 15 شهراً، مستخدمة جائحة (كورونا) وانتشار الوباء كذريعة.

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