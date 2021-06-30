شؤون فلسطينية

عائلة بنات تعلق على بيان وزير العدل بشأن وفاة ابنها نزار.. ماذا قالت؟

عائلة بنات تعلق على بيان وزير العدل بشأن وفاة ابنها نزار.. ماذا قالت؟
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عائلة الناشط السياسي نزار بنات، أن تقرير لجنة التحقيق الحكومية مضلل، وادعائها استماع شهود من العائلة غير صحيح ولم يحصل.

جاء ذلك تعقيبًا على بيان وزير العدل في حكومة اشتية، حول حادثة وفاة الناشط بنات، حيث قال غسان بنات، شقيق نزار: "إن حديث الوزير غير صحيح ونتحدى إن كانت اللجنة قد جلست مع أي فرد من عائلتنا ولو لثانية واحدة"، بحسب موقع (الحرية نيوز).

وأوضح بنات، أن اللجنة التي شكلتها حكومة اشتية للتحقيق في اغتيال شقيقه نزار ولدت ميتة وكل نتائجها مرفوضة.

وقال: "لا تعنينا نتائج اللجنة التي انسحب منها الجميع وفقدت ثلاثة من مكوناتها وفي مقدمتهم طبيب العائلة الذي أعلنا عن انسحابه من خلال مؤتمر صحفي، بالإضافة لانسحاب ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين".

وأضاف بنات: "إن من تبقى في اللجنة هما الأطراف الحكومية، وزير العدل محمد الشلالدة، والآخر ممثلا عن الأمن "الاستخبارات" والأمن هو المتهم في هذه القضية".

وتابع: "إن الشلالدة بدأ حديثه بجملة وفاة نزار بنات، وهذا منافٍ للحقيقة وللوقائع ولتقرير التشريح الأولي للطب الشرعي الذي أكد أن ما حدث مع نزار ليست وفاة طبيعية، وإنما هي عملية اغتيال وإعدام وتمثيل شنيع بجثة شقيقه الشهيد نزار بنات، وعن سبق الإصرار والترصد".

وبدورها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بنشر نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة في مقتل الناشط نزار بنات للجمهور، التي أعلن أمس الثلاثاء، عن انتهاء عملها.

وقال الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة: "نحن في الهيئة المستقلة نطالب وزير العدل كما وعد بأن يكون التحقيق شفافا، ونطالب بنشر التقرير للجمهور لأن قضية نزار بنات هي قضية رأي عام".

وأضاف الدويك: "كنا نتوقع بالحد الأدنى نشر نتائج التحقيق ونحن في الهيئة المستقلة سوف نستمر في تحقيقاتنا في القضية بشكل مستقل، ونشر النتائج للجمهور".

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