روسيا: ندعم جهود المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام ومستعدون للمساعدة بذلك

أكد ميخائيل بوجدانوف، وزير الخارجية الروسي، على ثبات الموقف الروسي بدعم نضال الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ورفض أعمال التوسع الاستيطاني وسياسة التطهير العرقي في القدس الشرقية وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، اليوم الأربعاء، مؤكداً على دعم روسيا، جهود المصالحة وإنهاء الانقسام، واستعداد بلاده للمساعدة في ذلك.



بدوره، أطلع الأحمد، بوجدانوف على التطورات في الساحة الفلسطينية في ظل التصعيد المتواصل الذي تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وفي القدس بشكل خاص، والتي كان آخرها عملية هدم منشآت ومنازل في حي البستان بسلوان، واستمرار اعتداءات المستوطنين على السكان في حي الشيخ جراح وبطن الهوى، وتهديد المواطنين، والعمل على طردهم من منازلهم في إطار سياسة التطهير العرقي التي تقوم بها سلطة الاحتلال، وكذلك استمرار أعمال التوسع الاستيطاني في بيتا وبيت دجن التي يتصدى أهلها ببسالة ليل نهار لقطعان المستوطنين وأعمالهم الوحشية ضد المواطنين وممتلكاتهم.



كما وضع الأحمد بوجدانوف بصورة آخر التحركات التي قامت بها مصر بشأن جهود إنهاء الانقسام والمصالحة في الساحة الفلسطينية، وتعثر هذه المحاولات.



رام الله - دنيا الوطن