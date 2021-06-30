شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحثي الرياضيات الورقة الثانية فرع العلمي والثقافة للأدبي



ومن بين الطلبة، من قال إن الامتحانات كانت اليوم مراعية لجميع الفروق الفردية وأن الأسئلة سهلة والوقت كافٍ لحل جميعها، فيما استاء البعض من قلة الأسئلة وحاجتها لإجابات طويلة وتركيز كبير، مع عدم مراعاتها لجميع مستويات الطلبة التحصيلية.



وكانت قد انطلقت امتحانات الثانوية العامة الخميس الماضي، في جميع أنحاء الوطن، بما يشمل القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج.













رام الله - دنيا الوطنتباينت آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحثي الرياضيات الورقة الثانية فرع العلمي، والثقافة العامة فرع الأدبي ما بين سهلة وصعبة.