صحفي إسرائيلي: قد نرى قريباً تجدداً للصدام بالمنطقة الحدودية مع القطاع

رام الله - دنيا الوطنقال الصحفي الإسرائيلي، في موقع (والا)، أمير بوخبوط، إنه في ظل حالة الجمود في الاتصالات حول اتفاق التهدئة مع غزة وقضية إعادة الأسرى والمفقودين وقضية الأموال القطرية، قد نرى قريبا تجدداً للصدام، خاصة في المنطقة الحدودية.وأضاف: "قد نشهد إطلاق بالونات تسبب انفجارات و حرائق، وقد ننجر نحو مرحلة إطلاق الصواريخ".وتابع الصحفي: "بكل الأحوال في المؤسسة الأمنية يستعدون لكافة الأحداث والسيناريوهات وسنرى هل المنطقة تقترب من التصعيد".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وفداً أمنياً إسرائيلياً، رفيع المستوى، وصل القاهرة، لمواصلة مباحثات تبادل الأسرى والتهدئة.