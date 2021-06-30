تفاصيل اجتماع الرئيس عباس والعاهل الأردني في عمان
عقد الرئيس محمود عباس، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني اجتماعا منفردا، في العاصمة عمان، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية.
واكد الرئيس عباس استمرار التنسيق الأخوي بين فلسطين والأردن بما يخدم مصالح امتنا وقضاياها المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكان الرئيس عباس، وصل ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمان.
وكان في استقباله، الرئيس عباس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث عُزف النشيد الوطني الفلسطيني، والسلام الملكي الأردني.
وكان في استقباله، الرئيس عباس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث عُزف النشيد الوطني الفلسطيني، والسلام الملكي الأردني.
من جهته، أكد العاهل الأردني، موقف عمان الداعم والمساند للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.
وشدد الملك على أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة لهدنة ممتدة تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وفق ما نقل موقع قناة (الممكلة).
وقال: على إسرائيل وقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.
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