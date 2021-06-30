تفاصيل اجتماع الرئيس عباس والعاهل الأردني في عمان

وكان الرئيس عباس، وصل ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمان.



وكان في استقباله، الرئيس عباس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث عُزف النشيد الوطني الفلسطيني، والسلام الملكي الأردني.

من جهته، أكد العاهل الأردني، موقف عمان الداعم والمساند للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.





وشدد الملك على أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة لهدنة ممتدة تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وفق ما نقل موقع قناة (الممكلة).



