شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد والوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان مجالات التعاون المشترك

وزير الاقتصاد والوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان مجالات التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ومديرة بعثة
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في فلسطين دانا منصوري،  أوجه مجالات التعاون المشتركة لتطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، بما ينسجم مع خطة الحكومة الفلسطينية لتنمية الاقتصاد الوطني.

ورحب الوزير في بداية اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور ممثلين عن الجانبين من الوزارة والوكالة، استئناف الإدارة الأمريكية تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، والتي تعزز من تنمية البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني الذي انكمش بمعدل 11.5% خلال العام
الماضي نتيجة تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد.

وراجع الجانبان، أوجه مجالات التعاون المشتركة وأولويات الوزارة من المشاريع والبرامج التنموية خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، والبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، وتطوير القطاع الخاص لأخذ دوره الحقيقي
في تنمية الاقتصاد.

وأكدا على أهمية دعم مشاريع من شأنها تعزز صمود المواطنين عبر دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تمكن أبناء شعبنا من مواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها جراء الجائحة الصحية والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وشدد الجانبان على التنسيق المشترك لتخطيط أوجه الدعم الأمريكي للاقتصاد الفلسطيني، ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها بما ينسجم مع خطة الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أهمية تكريس الشراكة بينهما لدعم الاقتصاد الوطني خاصة في هذه المرحلة. 

أخبار ذات صلة

فلسطين: تسجيل 20 إصابة جديدة بالطفرة الهندية في 8 محافظات بالضفة

فلسطين: تسجيل 20 إصابة جديدة بالطفرة الهندية في 8 محافظات بالضفة

صحفي إسرائيلي: قد نرى قريباً تجدداً للصدام بالمنطقة الحدودية مع القطاع

صحفي إسرائيلي: قد نرى قريباً تجدداً للصدام بالمنطقة الحدودية مع القطاع

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس والعاهل الأردني في عمان

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس والعاهل الأردني في عمان

بحر: تغييب التشريعي بالضفة منح الفاسدين غطاءً لـ &#34;ارتكاب جريمة اغتيال بنات&#34;

بحر: تغييب التشريعي بالضفة منح الفاسدين غطاءً لـ "ارتكاب جريمة اغتيال بنات"

فدوى البرغوثي تنفي نشر الأسير &#34;مروان&#34; أي رسالة حول قضية وفاة نزار بنات

فدوى البرغوثي تنفي نشر الأسير "مروان" أي رسالة حول قضية وفاة نزار بنات

&#34;بداية رام الله&#34; تحكم على مدان بتهمة محاولة اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمها

"بداية رام الله" تحكم على مدان بتهمة محاولة اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمها

نادي الأسير: ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

نادي الأسير: ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

هيئة الأسرى: 12 أسيراً محتجزين داخل عيادة &#34;الرملة&#34; بأجساد مرهقة

هيئة الأسرى: 12 أسيراً محتجزين داخل عيادة "الرملة" بأجساد مرهقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;بداية رام الله&#34; تحكم على مدان بتهمة محاولة اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمها

"بداية رام الله" تحكم على مدان بتهمة محاولة اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمها

وزير الاقتصاد والوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان مجالات التعاون المشترك

وزير الاقتصاد والوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان مجالات التعاون المشترك

نادي الأسير: ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

نادي الأسير: ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

هيئة الأسرى: 12 أسيراً محتجزين داخل عيادة &#34;الرملة&#34; بأجساد مرهقة

هيئة الأسرى: 12 أسيراً محتجزين داخل عيادة "الرملة" بأجساد مرهقة

مجدلاني يطلع سفير رومانيا على اخر المستجدات ويحمله رسالة سياسية لوزير الخارجية

مجدلاني يطلع سفير رومانيا على اخر المستجدات ويحمله رسالة سياسية لوزير الخارجية

أوقاف غزة: تخصيص خطيب مساند للغة الإشارة في بعض المساجد

أوقاف غزة: تخصيص خطيب مساند للغة الإشارة في بعض المساجد

دويكات: خطة بينت لجبل صبيح مناورة خبيثة وفاسدة وساقطة

دويكات: خطة بينت لجبل صبيح مناورة خبيثة وفاسدة وساقطة

لليوم الثالث على التوالي.. استمرار إضراب العاملين في جامعة الأقصى للمطالبة بحقوقهم

لليوم الثالث على التوالي.. استمرار إضراب العاملين في جامعة الأقصى للمطالبة بحقوقهم

منوعات

شاهد كيف ردت يسرا اللوزي على الإنتقادات ووصف أدائها بـ&#34;البارد&#34;

شاهد كيف ردت يسرا اللوزي على الإنتقادات ووصف أدائها بـ"البارد"

شاهد: ميريام فارس توضح كيف خسرت إبنها الثاني

شاهد: ميريام فارس توضح كيف خسرت إبنها الثاني

شاهد: حسام حبيب يفجر مفاجأة لجمهوره &#34;التسجيل مش مفبرك&#34;

شاهد: حسام حبيب يفجر مفاجأة لجمهوره "التسجيل مش مفبرك"

شاهد: طفلة تصدم تامر حسني بتصرفها البريئ.. شاهد ماذا فعلت

شاهد: طفلة تصدم تامر حسني بتصرفها البريئ.. شاهد ماذا فعلت

بسبب هذه الصورة.. انتقادات حادة لمصطفى قمر مع ابنته أثناء الصلاة

بسبب هذه الصورة.. انتقادات حادة لمصطفى قمر مع ابنته أثناء الصلاة

بعد التسريبات الفاضحة.. شاهد كيف برر والد حسام حبيب موقفه تجاه شيرين

بعد التسريبات الفاضحة.. شاهد كيف برر والد حسام حبيب موقفه تجاه شيرين

رانيا ياسين عن أزمة شيرين وحماها &#34;شيء مقزز&#34;.. ما القصة؟

رانيا ياسين عن أزمة شيرين وحماها "شيء مقزز".. ما القصة؟

لهذا السبب.. هنا شيحة تنسحب وتعزل نفسها في غرفتها

لهذا السبب.. هنا شيحة تنسحب وتعزل نفسها في غرفتها

شاهد: حمو بيكا يصدم جمهوره بهذا القرار بعد توقيفه عن العمل

شاهد: حمو بيكا يصدم جمهوره بهذا القرار بعد توقيفه عن العمل

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بلعبه مع النمر

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بلعبه مع النمر

عربي

الملك عبد الله يلتقي الرئيس عباس في عمان

الملك عبد الله يلتقي الرئيس عباس في عمان

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

مصر تتحدث عن &#34;قرارات حاسمة&#34; لمواجهة سد النهضة

مصر تتحدث عن "قرارات حاسمة" لمواجهة سد النهضة