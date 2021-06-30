وزير الاقتصاد والوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان مجالات التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ومديرة بعثةالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في فلسطين دانا منصوري، أوجه مجالات التعاون المشتركة لتطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، بما ينسجم مع خطة الحكومة الفلسطينية لتنمية الاقتصاد الوطني.ورحب الوزير في بداية اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور ممثلين عن الجانبين من الوزارة والوكالة، استئناف الإدارة الأمريكية تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، والتي تعزز من تنمية البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني الذي انكمش بمعدل 11.5% خلال العامالماضي نتيجة تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد.وراجع الجانبان، أوجه مجالات التعاون المشتركة وأولويات الوزارة من المشاريع والبرامج التنموية خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، والبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، وتطوير القطاع الخاص لأخذ دوره الحقيقيفي تنمية الاقتصاد.وأكدا على أهمية دعم مشاريع من شأنها تعزز صمود المواطنين عبر دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تمكن أبناء شعبنا من مواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها جراء الجائحة الصحية والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.وشدد الجانبان على التنسيق المشترك لتخطيط أوجه الدعم الأمريكي للاقتصاد الفلسطيني، ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها بما ينسجم مع خطة الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أهمية تكريس الشراكة بينهما لدعم الاقتصاد الوطني خاصة في هذه المرحلة.