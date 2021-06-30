شؤون فلسطينية

مجدلاني يطلع سفير رومانيا على اخر المستجدات ويحمله رسالة سياسية لوزير الخارجية

مجدلاني يطلع سفير رومانيا على اخر المستجدات ويحمله رسالة سياسية لوزير الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، سفير رومانيا لدى دولة فلسطين كاتالين تيرلا، اليوم الأربعاء، على آخر المستجدات السياسية، وبحثا سبل تطوير العلاقات والتعاون الثنائي ،كما حمله رسالة سياسية لوزير الخارجية الروماني .

وقال مجدلاني، خلال لقائه تيرلا، نريد بناء عملية سلام في إطار الأمم المتحدة ومؤتمرا دوليا بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وندعو المجتمع الدولي لدعمنا من أجل تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها وفق قرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، جدد تيرلا تأكيد موقف رومانيا الثابت والقائم على حل الدولتين، وان رومانيا تعمل ضمن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعلى صعيد العلاقات الثنائية أكد مواصلة دعم بلاده لمؤسسات السلطة الفلسطينية والعمل المشترك واستمرار المشاورات السياسية.

وحضر اللقاء عضوي المكتب السياسي للجبهة بشار العزة، وتغريد كشك.

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