بقيمة 8 مليون دولار.. توقيع اتفاقية منحة من اليابان لمواجهة (كورونا)







رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية وحضور رئيس الوزراء، د. محمد اشتية وممثل اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي، وقع وزير المالية شكري بشارة، ووزيرة الصحة مي الكيلة، مع رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في فلسطين توشيا آبي، منحة من الحكومة اليابانية بقيمة 8 مليون دولار لدعم جهود فلسطين في مواجهة (كورونا)، اليوم الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله.ونقل رئيس الوزراء التحيات لرئيس الوزراء والشعب الياباني على الدعم المستمر لفلسطين على كافة الأصعدة، والذي يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين.وثمن اشتية هذه المنحة المقدمة لصالح وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا)، مقدما الشكر لليابان على هذه المنحة التي قدمت لسبع دول في العالم من ضمنها فلسطين.من جانبه قال ممثل اليابان: "نقدم هذه المنحة لفلسطين من أجل دعم الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس (كورونا)، وأن اليابان لا تدخر جهدا للعمل على المستوى الإنساني والتنموي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها فلسطين، وستواصل دعم فلسطين على كافة المستويات".يشار الى أن هذه المنحة تشمل ثلاجات وسيارات تبريد لحفظ اللقاحات، بالإضافة الى معدات مختبرات، ومعدات خاصة لفحوصات فيروس (كورونا).