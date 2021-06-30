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شؤون فلسطينية

(أونروا): أطلقنا نداء استغاثة لتوفير أموال إعادة إعمار غزة وهناك استجابة

(أونروا): أطلقنا نداء استغاثة لتوفير أموال إعادة إعمار غزة وهناك استجابة
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إن "الوكالة أطلقت نداء استغاثة للدول المانحة بمبلغ قدر بـ 164 مليون دولار منها 128 مليون دولار لإعادة الإعمار للمنازل المدمرة والمتضررة نتيجة العدوان الأخير على غزة"، مشيرًا إلى وجود استجابة جيدة و"متأكدون أننا سنحصل على كامل المبلغ.

وبين أبو حسنة في حديث لإذاعة (الأقصى) أن القضية ليست قضية أموال للإعمار وإنما هي قضية اتفاق على بدء عملية الإعمار، ذاكرًا أن هناك جهود كبيرة تبذل لتحريك الملف وتسريع إعادة الإعمار.

وقال إن "(أونروا) انتهت من تقييم الأضرار للبيوت المدمرة كلياً في العدوان الأخير على قطاع غزة وبلغ إجمالي المنازل المدمرة 1200 منزلا".

وأشار إلى أن (أونروا) بدأت أمس بتوزيع مبلغ 2000 دولار كمساعدة إغاثية على أصحاب المنازل المدمرة في قطاع غزة، وستتواصل عملية التوزيع لعدة أيام.

ولفت إلى أن المساعدة الإغاثية تُدفع مرة واحدة وتشمل 1500 دولار بدل إيجار لمدة 6 أشهر، و500 دولار تسمى "بدل اندماج" لشراء عفش وأدوات مطبخ.

وقال أبو حسنة "سيكون هناك لقاء تشاوري الأسبوع القادم مع كافة الأطراف المعنية بإعادة الإعمار".

ودعا اللاجئين الذين دُمرت منازلهم ولم يسجلوا في مساعدة الـ2000 دولار الإغاثية إلى التواصل مع (أونروا) عبر الهواتف التي تم نشرها عبر موقع الوكالة كلا حسب منطقة سكنه لاعتماد أسمائهم لتشملهم هذه المساعدة النقدية.

وتابع "بعد أيام من انتهاء التسجيل لمن تخلف، سنبدأ بعملية تقييم الأضرار الجزئية والمتوسطة في مختلف مناطق القطاع".

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