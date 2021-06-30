تفاصيل لقاء هنية مع النخالة في بيروت

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ووفد قيادي مرافق له، صباح اليوم الأربعاء، قيادة حركة الجهاد الإسلامي في بيروت برئاسة الأمين العام زياد النخالة.وبحسب بيان صحفي نشرته حركة حماس، فقد بحث هنية والنخالة "آليات استثمار انتصار غزة ومقاومتها في معركة سيف القدس، مؤكّدان على "ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني حول القدس والمقاومة، ومواجهة التحديات بمواقف ثابتة".يشار إلى أنّ هنية والوفد المرافق، وصلا إلى لبنان، الأحد الماضي، والتقى رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال حسان دياب، وقيادة الجماعة الإسلامية، والأمين العام لتنظيم حزب الله حسن نصر الله.