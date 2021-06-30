"العربية الفلسطينية": هدم حي البستان بالقدس فصل جديد من فصول النكبة على شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية، إن ما يجري في حي البستان ببلدة سلوان بالقدس من عمليات هدم ما هي الا استكمال واستمرار لسياسات الاحتلال بانتهاك حقوق شعبنا وممارسة لسياسة التمييز العنصري، وامعان في التطهير العرقي لقرى واحياء القدس، وما حدث في حي الشيخ جراح ويحدث الان في حي البستان هو فصل جديد من فصول النكبة التي يعيشها شعبنا ولا زال من خلال كافة ممارسات الاحتلال التي تقوض كل بنى الحياة لشعبنا.وتابعت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تصرفات الاحتلال باتت تتجاوز كل الخطوط الحمراء وعبث واضح بتاريخ القدس، ومحاولة فرض امر واقع ينذر بمحرقة جديدة تستهدف كل ما هو عربي فلسطيني، والسيطرة على هويتها التاريخية وإزالة كافة معالمها العربية، موضحة ان القدس تواجه مخطط ممنهج وتدريجي يندرج في اطار التهويد المتواصل للأرض الفلسطينية يستوجب من العالم التدخل لوضع حد لتغول الاحتلال واعتداءاته ولجمه عما يرتكبه بحق اهلنا في القدس ومنازلهم ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، مطالبة بتحرك سياسي وشعبي على كافة المستويات للضغط على الاحتلال والزامه باحترام القانون الدولي والقرارات والمواثيق الدولية والاممية.وأهابت الجبهة بأبناء شعبنا في كل مكان للتصدي لهذه الهجمة الشرسة ومساندة أهلنا في القدس الذين اكدوا ويؤكدون على صمودهم وثباتهم ودفاعهم عن المدينة وتاريخها الأصيل، مؤكدة أن وجودهم وبقائهم وصمودهم في القدس سيبقى شوكة مغروسة في حلق الاحتلال، وأن بصمودهم وثباتهم ننتصر ونكسر هيمنة وغطرسة الاحتلال.