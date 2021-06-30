مباشر | آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحثي الرياضيات للفرع العلمي والثقافة للفرع الأدبي

شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": هدم حي البستان بالقدس فصل جديد من فصول النكبة على شعبنا

"العربية الفلسطينية": هدم حي البستان بالقدس فصل جديد من فصول النكبة على شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية، إن ما يجري في حي البستان ببلدة سلوان بالقدس من عمليات هدم ما هي الا استكمال واستمرار لسياسات الاحتلال بانتهاك حقوق شعبنا وممارسة لسياسة التمييز العنصري، وامعان في التطهير العرقي لقرى واحياء القدس، وما حدث في حي الشيخ جراح ويحدث الان في حي البستان هو فصل جديد من فصول النكبة التي يعيشها شعبنا ولا زال من خلال كافة ممارسات الاحتلال التي تقوض كل بنى الحياة لشعبنا.

وتابعت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تصرفات الاحتلال باتت تتجاوز كل الخطوط الحمراء وعبث واضح بتاريخ القدس، ومحاولة فرض امر واقع ينذر بمحرقة جديدة تستهدف كل ما هو عربي فلسطيني، والسيطرة على هويتها التاريخية وإزالة كافة معالمها العربية، موضحة ان القدس تواجه مخطط ممنهج وتدريجي يندرج في اطار التهويد المتواصل للأرض الفلسطينية يستوجب من العالم التدخل لوضع حد لتغول الاحتلال واعتداءاته ولجمه عما يرتكبه بحق اهلنا في القدس ومنازلهم ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، مطالبة بتحرك سياسي وشعبي على كافة المستويات للضغط على الاحتلال والزامه باحترام القانون الدولي والقرارات والمواثيق الدولية والاممية.

وأهابت الجبهة بأبناء شعبنا في كل مكان للتصدي لهذه الهجمة الشرسة ومساندة أهلنا في القدس الذين اكدوا ويؤكدون على صمودهم وثباتهم ودفاعهم عن المدينة وتاريخها الأصيل، مؤكدة أن وجودهم وبقائهم وصمودهم في القدس سيبقى شوكة مغروسة في حلق الاحتلال، وأن بصمودهم وثباتهم ننتصر ونكسر هيمنة وغطرسة الاحتلال.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: 12 أسيراً محتجزين داخل عيادة &#34;الرملة&#34; بأجساد مرهقة

هيئة الأسرى: 12 أسيراً محتجزين داخل عيادة "الرملة" بأجساد مرهقة

مجدلاني يطلع سفير رومانيا على اخر المستجدات ويحمله رسالة سياسية لوزير الخارجية

مجدلاني يطلع سفير رومانيا على اخر المستجدات ويحمله رسالة سياسية لوزير الخارجية

أوقاف غزة: تخصيص خطيب مساند للغة الإشارة في بعض المساجد

أوقاف غزة: تخصيص خطيب مساند للغة الإشارة في بعض المساجد

بقيمة 8 مليون دولار.. توقيع اتفاقية منحة من اليابان لمواجهة (كورونا)

بقيمة 8 مليون دولار.. توقيع اتفاقية منحة من اليابان لمواجهة (كورونا)

تنويه من داخلية غزة بشأن العمل في معبر رفح يوم غد الخميس

تنويه من داخلية غزة بشأن العمل في معبر رفح يوم غد الخميس

(أونروا): أطلقنا نداء استغاثة لتوفير أموال إعادة إعمار غزة وهناك استجابة

(أونروا): أطلقنا نداء استغاثة لتوفير أموال إعادة إعمار غزة وهناك استجابة

دويكات: خطة بينت لجبل صبيح مناورة خبيثة وفاسدة وساقطة

دويكات: خطة بينت لجبل صبيح مناورة خبيثة وفاسدة وساقطة

لليوم الثالث على التوالي.. استمرار إضراب العاملين في جامعة الأقصى للمطالبة بحقوقهم

لليوم الثالث على التوالي.. استمرار إضراب العاملين في جامعة الأقصى للمطالبة بحقوقهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يطلع سفير رومانيا على اخر المستجدات ويحمله رسالة سياسية لوزير الخارجية

مجدلاني يطلع سفير رومانيا على اخر المستجدات ويحمله رسالة سياسية لوزير الخارجية

دويكات: خطة بينت لجبل صبيح مناورة خبيثة وفاسدة وساقطة

دويكات: خطة بينت لجبل صبيح مناورة خبيثة وفاسدة وساقطة

لليوم الثالث على التوالي.. استمرار إضراب العاملين في جامعة الأقصى للمطالبة بحقوقهم

لليوم الثالث على التوالي.. استمرار إضراب العاملين في جامعة الأقصى للمطالبة بحقوقهم

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: هدم حي البستان بالقدس فصل جديد من فصول النكبة على شعبنا

"العربية الفلسطينية": هدم حي البستان بالقدس فصل جديد من فصول النكبة على شعبنا

السجن 15 عاما وغرامة 15 ألف دينار لثلاثة مدانين بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار

السجن 15 عاما وغرامة 15 ألف دينار لثلاثة مدانين بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار

بقيادة المتطرف غليك.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

بقيادة المتطرف غليك.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.51% خلال أيار المنصرم

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.51% خلال أيار المنصرم

وزيرة شؤون المرأة تستقبل مسؤولة أممية

وزيرة شؤون المرأة تستقبل مسؤولة أممية

منوعات

شاهد كيف ردت يسرا اللوزي على الإنتقادات ووصف أدائها بـ&#34;البارد&#34;

شاهد كيف ردت يسرا اللوزي على الإنتقادات ووصف أدائها بـ"البارد"

شاهد: ميريام فارس توضح كيف خسرت إبنها الثاني

شاهد: ميريام فارس توضح كيف خسرت إبنها الثاني

شاهد: حسام حبيب يفجر مفاجأة لجمهوره &#34;التسجيل مش مفبرك&#34;

شاهد: حسام حبيب يفجر مفاجأة لجمهوره "التسجيل مش مفبرك"

شاهد: طفلة تصدم تامر حسني بتصرفها البريئ.. شاهد ماذا فعلت

شاهد: طفلة تصدم تامر حسني بتصرفها البريئ.. شاهد ماذا فعلت

بسبب هذه الصورة.. انتقادات حادة لمصطفى قمر مع ابنته أثناء الصلاة

بسبب هذه الصورة.. انتقادات حادة لمصطفى قمر مع ابنته أثناء الصلاة

بعد التسريبات الفاضحة.. شاهد كيف برر والد حسام حبيب موقفه تجاه شيرين

بعد التسريبات الفاضحة.. شاهد كيف برر والد حسام حبيب موقفه تجاه شيرين

رانيا ياسين عن أزمة شيرين وحماها &#34;شيء مقزز&#34;.. ما القصة؟

رانيا ياسين عن أزمة شيرين وحماها "شيء مقزز".. ما القصة؟

لهذا السبب.. هنا شيحة تنسحب وتعزل نفسها في غرفتها

لهذا السبب.. هنا شيحة تنسحب وتعزل نفسها في غرفتها

شاهد: حمو بيكا يصدم جمهوره بهذا القرار بعد توقيفه عن العمل

شاهد: حمو بيكا يصدم جمهوره بهذا القرار بعد توقيفه عن العمل

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بلعبه مع النمر

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بلعبه مع النمر

عربي

الملك عبد الله يلتقي الرئيس عباس في عمان

الملك عبد الله يلتقي الرئيس عباس في عمان

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

مصر تتحدث عن &#34;قرارات حاسمة&#34; لمواجهة سد النهضة

مصر تتحدث عن "قرارات حاسمة" لمواجهة سد النهضة