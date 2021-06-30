شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.51% خلال أيار المنصرم

الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.51% خلال أيار المنصرم
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، سجل ارتفاعاً نسبته 0.51% خلال شهر أيار 2021 مقارنة مع شهر نيسان 2021، وبلغ الرقم القياسي العام 97.91 خلال شهر أيار 2021 مقارنة بـ 97.41 خلال شهر نيسان 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي الأربعاء، الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 1.67%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 103.26 خلال شهر أيار 2021 مقارنة بـ 101.56 خلال شهر نيسان 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.38%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 97.34 خلال شهر أيار 2021 مقارنة بـ 96.97 خلال شهر نيسان 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 8.85%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 4.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 2.01%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 10.48%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 9.59%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 6.42%، وصناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 3.83%، وصناعة الأثاث بنسبة 3.52%، وصناعة الملابس بنسبة 0.86%، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث، وصناعة الأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر بنسبة 0.80%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.72%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.54%، رغم انخفاض أسعار تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات بمقدار 0.66%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 0.39%.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.78% خلال شهر أيار 2021، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وأشار الإحصاء إلى أن أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك سجلت انخفاضاً مقداره 5.27%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 13.72%، نتج هذا الانخفاض عن انخفاض أسعار بعض الحبوب، حيث بلغ متوسط سعر القمح 77.62 شيقل/50كغم، ومتوسط سعر الشعير 117.96 شيقل/50كغم، وأسعار معظم أصناف الخضروات حيث بلغ متوسط سعر البقدونس 2.99 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 1.15 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خيار بيوت بلاستيكية 1.73 شيقل/كغم، ومتوسط سعر كوسا صغير الحجم 1.95 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 1.06 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 3.17 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بصل جاف 1.18 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار 1.68 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 1.14 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 6.94%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 1.92%، حيث بلغ متوسط سعر خاروف عساف 32.37 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 33.64 شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم صوص عمر يوم 2.56 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بيض طازج - حجم 2 كغم 9.28 شيقل/2كغم، على  الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 1.85%، وبلغ متوسط سعر الليمون 1.93 شيقل/كغم، ومتوسط سعر المشمش 6.00 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خوخ بلدي 2.97 شيقل/كغم.

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