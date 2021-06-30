شؤون فلسطينية

حالة وفاة و140 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

حالة وفاة و140 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح يوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 133 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، أنّه تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة، عقب إجراء 924 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنّ إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 114345 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة بلغ 2261 حالة بينما بلغ إجمالي المتعافين 111021 حالة، أما إجمالي الوفيات فقد بلغ 2261 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة، إلى إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 55 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة وصلت لـ37 حالة.

وفيما يخصّ التطعيمات، فقد بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة، وهي تكفي ل 103600 شخص، وأما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 73847 شخص.

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