رسالة من أبو مازن للسيسي في ذكرى ثورة يونيو

رام الله - دنيا الوطنثمن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، جهود مصر التي أدت لوقف اطلاق النار وسعيها للتوصل إلى تهدئة في القدس والضفة الغربية وغزة، ومبادرتها الكبيرة في إعادة اعمار قطاع غزة، ورعايتها المباركة للحوار الفلسطيني للتوصل لحل سياسي ينهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.وهنأ عباس، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، لمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الثامنة لثورة يونيو.وتمنى عباس في برقية التهنئة، أن تعود هذه المناسبة على مصر وشعبها بدوام الخير والازدهار، لمواصلة دورها الهام والفاعل والريادي، الداعم لقضايا امتنا المجيدة، على الصعد وفي المجالات كافة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي توليها كبير اهتمامها، وهو ما عهدناه من جمهورية مصر العربية، حصن وعز الامة.وتمنى أبو مازن، للرئيس السيسي موفور الصحة والتوفيق، ولمصر وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات الاخوة التاريخية العميقة التي تجمع البلدين والشعبين المزيد من التطور والارتقاء.