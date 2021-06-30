عربي

رسالة من أبو مازن للسيسي في ذكرى ثورة يونيو

رسالة من أبو مازن للسيسي في ذكرى ثورة يونيو
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
ثمن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، جهود مصر التي أدت لوقف اطلاق النار وسعيها للتوصل إلى تهدئة في القدس والضفة الغربية وغزة، ومبادرتها الكبيرة في إعادة اعمار قطاع غزة، ورعايتها المباركة للحوار الفلسطيني للتوصل لحل سياسي ينهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وهنأ عباس، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، لمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الثامنة لثورة يونيو.

وتمنى عباس في برقية التهنئة، أن تعود هذه المناسبة على مصر وشعبها بدوام الخير والازدهار، لمواصلة دورها الهام والفاعل والريادي، الداعم لقضايا امتنا المجيدة، على الصعد وفي المجالات كافة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي توليها كبير اهتمامها، وهو ما عهدناه من جمهورية مصر العربية، حصن وعز الامة.

وتمنى أبو مازن، للرئيس السيسي موفور الصحة والتوفيق، ولمصر وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات الاخوة التاريخية العميقة التي تجمع البلدين والشعبين المزيد من التطور والارتقاء.

أخبار ذات صلة

الملك عبد الله يلتقي الرئيس عباس في عمان

الملك عبد الله يلتقي الرئيس عباس في عمان

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

مصر تتحدث عن &#34;قرارات حاسمة&#34; لمواجهة سد النهضة

مصر تتحدث عن "قرارات حاسمة" لمواجهة سد النهضة

شاهد: الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

شاهد: الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

فيديو.. لابيد خلال تدشين سفارة إسرائيل بالإمارات: لحظة تاريخية والتاريخ يصنعه البشر

فيديو.. لابيد خلال تدشين سفارة إسرائيل بالإمارات: لحظة تاريخية والتاريخ يصنعه البشر

‫لقاح &#34;سبوتنيك&#34; يظهر فعالية 8 97% ضد (كورونا) و100% ضد الإصابات الشديدة بالإمارات

‫لقاح "سبوتنيك" يظهر فعالية 8 97% ضد (كورونا) و100% ضد الإصابات الشديدة بالإمارات

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني: معنيون بشكل كبير في تمويل (أونروا)

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني: معنيون بشكل كبير في تمويل (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون المثمرة جنوب نابلس

مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون المثمرة جنوب نابلس

حمد تفتتح ورشة عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

حمد تفتتح ورشة عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

قوات الاحتلال تهدم غرفة زراعية في بروقين غرب محافظة سلفيت

قوات الاحتلال تهدم غرفة زراعية في بروقين غرب محافظة سلفيت

أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم الأربعاء

أسعار الدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الأربعاء

أسعار الدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الأربعاء

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم الأربعاء

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم الأربعاء

إطلاق الإطار الوطني لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة &#34;منشأتي&#34;

إطلاق الإطار الوطني لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة "منشأتي"

دعوات لوقفة تضامنية مع الأسيرين الطويل وأبو عطوان أمام سجن (عوفر)

دعوات لوقفة تضامنية مع الأسيرين الطويل وأبو عطوان أمام سجن (عوفر)

منوعات

بسبب هذه الصورة.. انتقادات حادة لمصطفى قمر مع ابنته أثناء الصلاة

بسبب هذه الصورة.. انتقادات حادة لمصطفى قمر مع ابنته أثناء الصلاة

شاهد: طفلة تصدم تامر حسني بتصرفها البريئ.. شاهد ماذا فعلت

شاهد: طفلة تصدم تامر حسني بتصرفها البريئ.. شاهد ماذا فعلت

بسبب هذه الصورة.. انتقادات حادة لمصطفى قمر مع ابنته أثناء الصلاة

بسبب هذه الصورة.. انتقادات حادة لمصطفى قمر مع ابنته أثناء الصلاة

بعد التسريبات الفاضحة.. شاهد كيف برر والد حسام حبيب موقفه تجاه شيرين

بعد التسريبات الفاضحة.. شاهد كيف برر والد حسام حبيب موقفه تجاه شيرين

رانيا ياسين عن أزمة شيرين وحماها &#34;شيء مقزز&#34;.. ما القصة؟

رانيا ياسين عن أزمة شيرين وحماها "شيء مقزز".. ما القصة؟

لهذا السبب.. هنا شيحة تنسحب وتعزل نفسها في غرفتها

لهذا السبب.. هنا شيحة تنسحب وتعزل نفسها في غرفتها

شاهد: حمو بيكا يصدم جمهوره بهذا القرار بعد توقيفه عن العمل

شاهد: حمو بيكا يصدم جمهوره بهذا القرار بعد توقيفه عن العمل

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بلعبه مع النمر

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بلعبه مع النمر

شاهد: صورة كاريكاتورية لشكران مرتجى تثير الجدل

شاهد: صورة كاريكاتورية لشكران مرتجى تثير الجدل

الراقصة دينا تثير الجدل حول تغيّر شكلها وخضوعها للتجميل

الراقصة دينا تثير الجدل حول تغيّر شكلها وخضوعها للتجميل

عربي

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

الصحة السعودية تسجل أعلى ارتفاع للإصابات بـ(كورونا) منذ 12 أغسطس 2020

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأمريكي

مصر تتحدث عن &#34;قرارات حاسمة&#34; لمواجهة سد النهضة

مصر تتحدث عن "قرارات حاسمة" لمواجهة سد النهضة

شاهد: الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

شاهد: الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه