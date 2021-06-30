كم بلغ عدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) حول العالم؟

رام الله - دنيا الوطنأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 954 ألف وفاة.وبحسب الإحصائية، تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 182 مليونا وأكثر من 593 ألف اصابة، تعافى منهم 167 مليونا وما يقارب من 207 آلاف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 374 ألفا و356 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,657 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (1.917 وفاة)، والهند (816 وفاة)، وروسيا (652 وفاة)، وكولومبيا (608 وفيات)، والأرجنتين (526 وفيات).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (64,903 إصابات)، والهند (45,699 إصابة)، وكولومبيا (25,880 إصابة)، والأرجنتين (24,065 إصابة)، وروسيا (20,616 إصابة).ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الاعلى حصيلة وفيات واصابات كل 24 ساعة، ما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (619,980 وفاة)، والبرازيل (516,119 وفاة)، والهند (398,484 وفاة)، والمكسيك (232,803 وفيات)، وبيرو (192,163 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،527,493 إصابة)، والهند (30,362,848 إصابة)، والبرازيل (18,513,305 إصابات)، وفرنسا (5,772,844 إصابة)، وروسيا (5,493,557 إصابة).