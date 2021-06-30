الصحة: إجراءات جديدة لمكافحة الطفرة الهندية بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، اليوم الأربعاء، أن الوزارة اتّخذت إجراءات وتشديدات جديدة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، لمكافحة الطفرة الهندية التي وصلت إلى فلسطين.وقال الشخرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن الإجراءات الجديدة تتمثل بفرض الحجر المنزلي على كل القادمين من دول الخليج بسبب المخالطة الكبيرة في هذه الدول سواء مع المغتربين أو مع القادمين من الهند أو غيرها من الدول التي تعتبر مناطق حمراء بتواجد الطفرة الهندية فيها".وأضاف أنّه سيكون هناك متابعة للقادمين وأخد العينات منهم كل 3 إلى 4 أيام، مبيّنًا أنّ الحجر سيكون منزليًا وسيكون هناك تشديد ومراقبة وفي حال عدم وجود التزام سيتم أخذ المصابين إلى الحجر الصحي في أريحا، ولكننا تعودنا على الثقة دائما مع مرضانا.وأكد الشخرة، على أنّ الوضع الصحي لا يحتمل أي غض نظر عن هذا الموضوع؛ لأن هذه الطفرة منتشرة بقوة، وتتسبب بأعراض أسوأ من الأعراض السابقة وانتشار أوسع ودخول أكبر للمشافي بعد استقرار الوضع في فلسطين وحالات الإصابات والوفيات والدخول للمشافي قلت في فلسطين.