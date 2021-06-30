دولي

بينهم نواب يهود.. 73 عضو كونغرس يطالبون بايدن باسقاط "صفقة القرن" رسميًا

بينهم نواب يهود.. 73 عضو كونغرس يطالبون بايدن باسقاط "صفقة القرن" رسميًا
رام الله - دنيا الوطن
طالب 73 عضو كونغرس ديمقراطي، الرئيس الاميركي جو بايدن، بالتراجع عن سياسات ترمب المؤيدة لإسرائيل، والإعلان رسميا عن اسقاط ما تسمى "صفقة القرن".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد حث الموقعون على رسالة سلمتها عضو الكونغرس بيتي ماكولوم، للبيت الأبيض، الثلاثاء، الرئيس بايدن على الغاء عدة سياسات اعتمدتها الادارة الاميركية السابقة كونها تجحف بالحقوق الفلسطينية، وطالبوه بالعودة الى السياسة الاميركية المعتمدة منذ فترة طويلة تجاه الصراع بين فلسطين وإسرائيل بما في ذلك العودة لسياسة دعم حل الدولتين.

وطالب النواب الـ73، إدارة بايدن بسحب خطة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب المقترحة للشرق الأوسط رسميًا، وهي ما تعرف بـ"صفقة القرن"، ودعوه إلى سرعة فتح القنصلية الاميركية في القدس لخدمة الفلسطينيين.

وذكرت الرسالة بالسياسات، التي اعتمدتها ادارة ترمب وأبعدت الإسرائيليين والفلسطينيين عن حل الدولتين ودفعت باتجاه ازمات كما حدث خلال المواجهات الاخيرة التي أشعلتها سياسات التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة وقصفها لقطاع غزة.

وقالت الرسالة "كان اندلاع العنف هذا تذكيرًا مؤلمًا بأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس له حل عسكري ولا يمكن حله إلا من خلال الدبلوماسية وحل الدولتين التفاوضي الذي يضمن الحقوق المدنية والسياسية والسلامة وتقرير المصير لكلا الشعبين.

وحث المشرعون الديمقراطيون بايدن على عكس سياسات الإدارة السابقة تجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بما يشمل إصدار توجيهات لوزارة الخارجية والجمارك الأميركية باعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير متوافقة مع القانون الدولي.

وطالبت الرسالة ايضا بإصدار بيان عن الرئيس الأميركي بمعارضة البيت الأبيض للطرد القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الرسالة بايدن باصدار توجيهات للمؤسسات الأميركية لتشير بجميع الوثائق الحكومية الاميركية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة على أنها أراض محتلة، كما طالبت الرسالة ايضا بايدن بالإفراج فورا عن جميع المساعدات التي سبق أن تم حجبها عن الفلسطينيين.

وشددت الرسالة على ضرورة ان تقوم الخارجية الاميركية بإصدار مواقف متسقة وأستباقية تشمل إدانات علنية صارمة لانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني التي تمارسها اسرائيل وتقوض آفاق السلام.

وأكدت الرسالة ضرورة اتخاذ خطوات إضافية تسهل على طرفي الصراع الحفاظ على إمكانية التوصل يومًا ما إلى حل الدولتين. وقال المشرعون: نعتقد أن الخطوة الأولى للولايات المتحدة يجب أن تكون على وجه السرعة استعادة المواقف السياسية الاميركية التي تعيد فتح آفاق السلام.

وحملت الرسالة تواقيع أعضاء كونغرس معروفين بدعم الحقوق الفلسطينية منهم: بيتي ماكولوم، ماري نيومان، إلهان عمر، مارك بوكان وجمال بومان.

وكان لافتا ان من بين الموقعين على الرسالة عددا من اعضاء الكونغرس اليهود بينهم آندي ليفين، جيمي راسكين، جون يارموث، سارا جاكوبس،  آلان لوينثال وستيف كوهين.

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