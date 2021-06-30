الاتحاد العربي للقبائل بالبلاد العربية يناشد وجهاء ومخاتير وعشائر الضفة بضرورة وأد الفتنة

وقال الاتحاد:" إننا نتابع عن قرب ما يجري من أحداث مؤسفة عقب الناشط السياسي بنات"، مضيفا:" ما جرى و يجري هو إشعال فتيل الحرب الأهلية بأيدي أطراف خارجية تتساوق مع الاحتلال الإسرائيلي "، منوها إلى أنه يهدد الأمن و السلم المجتمعيين.





وأبدى الاتحاد العربي للقبائل في البلاد العربية امتعاضه من خروج مسيرات تطالب بإسقاط النظام، و رحيل السيد الرئيس الشرعي محمود عباس، قائلا:" هذا يعني أنه يتم استغلال قضية بنات لمصالح فئوية ضيقة"، داعيا أهالي الضفة الغربية إلى ضبط النفس، و عدم السقوط في وحل الشائعات، مطالبا بعدم الوقوع في قوله تعالى)يخربون بيوتهم بأيديهم(.





وناشد الاتحاد العربي للقبائل في البلاد العربية ذوي المغدور نزار بنات إلى عدم الانجرار وراء من يحاول العبث بأمن الضفة، مترحما عليه، و سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



وفي الجهة المقابلة، طالب السلطة الشرعية بضرورة الإسراع بالتحقيق في حيثيات الناشط نزار بنات، و كشف المتورطين ، و محاسبتهم ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر.

رام الله - دنيا الوطنناشد الاتحاد العربي للقبائل في البلاد العربية وجهاء و مخاتير وعشائر الضفة الغربية بضرورة وأد الفتنة التي انتشرت بعد مقتل نزار بنات، الناشط والمعارض السياسي، مؤكدا حرمة الدم الفلسطيني المسلم، مطالبا التريث والتروي وضبط النفس.