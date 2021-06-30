قوات الاحتلال تهدم غرفة زراعية في بروقين غرب محافظة سلفيت





وحمّل المحافظ حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن تصاعد الانتهاكات اليومية بحق كل ما هو فلسطيني، داعيا المؤسسات الحقوقية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها اتجاه هذه الممارسات الفاشية.







رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الاسرائيلية صباح اليوم، غرفة زراعية قيد الانشاء تقدر مساحتها 70 متر في منطقة قرقش ببلدة بروقين غرب محافظة سلفيت تعود ملكيتها للمواطن موسى احمد امين ابو طبيخ.وأكد محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل وقوف محافظة سلفيت ومؤسساتها الى جانب ابناء المحافظة ومزارعيها في الدفاع عن أراضيهم ومنشآتهم المهددة.