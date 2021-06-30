شؤون فلسطينية

بعد تراجعه عن شرط نزع القمعة.. الاحتلال يسمح بتسويق البندورة من غزة

بعد تراجعه عن شرط نزع القمعة.. الاحتلال يسمح بتسويق البندورة من غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الزراعة بغزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سمحت، اليوم الأربعاء بتسويق محصول البندورة إلى أسواق الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم بعد تراجعها عن شرطها بنزع عنقها، وذلك بعد منع دام 52 يومًا.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة فايز الشيخ، وفق ما نقلت وكالة (الرأي): إنه تم إبلاغ الوزارة عبر لجنة التنسيق الزراعي بسماح الاحتلال بتسويق البندورة دون اشترط نزع عنقها، وذلك بعد الجهود والضغوط التي بذلتها الوزارة بمساندة المزارعين والتجار.

وذكر الشيخ، أنه سيتم تسويق 200 طن من محصول البندورة اليوم إلى أسواق الضفة، و100 طن من محاصيل الخضار الأخرى.

وأشار إلى أن قطاع غزة يسوق سنويًا 21 ألف طن من محصول البندورة للضفة، و27 ألف طن للدول العربية والداخل المحتل.

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