دعوات لوقفة تضامنية مع الأسيرين الطويل وأبو عطوان أمام سجن (عوفر)

رام الله - دنيا الوطندعا نشطاء ومؤسسات حقوقية للمشاركة اليوم الأربعاء في الوقفة التضامنية مع الأسيرين المضربين عن الطعام القيادي في حركة حماس، جمال الطويل، والغضنفر أبو عطوان.وحثت الدعوات أبناء الشعب الفلسطيني والفعاليات الإعلامية والشخصيات الوطنية ومناصري الطويل، والأسير الغضنفر للمشاركة بالوقفة التضامنية مع الأسيرين يوم غد الساعة الخامسة مساءً من أمام سجن (عوفر).ويواصل الطويل إضرابه عن الطعام منذ 27 يوماً ضد اعتقاله واعتقال نجلته الصحفية بشرى إدارياً، فيما يواصل الأسير أبو عطوان الإضراب منذ 56 يومًا.ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير الشيخ جمال الطويل من عزل سجن "هشارون" إلى سجن عزل "أيلون".وأفاد مكتب إعلام الأسرى اليوم أن الأسرى حذروا إدارة سجون الاحتلال من المساس بالشيخ جمال الطويل المضرب عن الطعام منذ تاريخ 2/6/2021م.وحمّل الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور حالة القيادي الطويل الصحية.وفي خطوة أولية، لفت مكتب إعلام الأسرى إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال قرروا إرجاع وجبات الطعام تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.