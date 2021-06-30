دعمٌ للاحتلال والعدوان على شعبنا.. "الشعبيّة" تعلق على افتتاح السفارة الإسرائيلية بالإمارات





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذا يعكس انتقال الإمارات إلى الموقع المتناقض مع المصالح العليا للأمة العربيّة ومع القضية الفلسطينيّة ومكانتها باعتبارها القضية المركزيّة لها.



وأعربت "الشعبية" عن ثقتها بأنّ جماهير الشعب العربي في الإمارات والخليج عمومًا تقف بالضد من سياسات دولة الإمارات وأنظمة التطبيع في الخليج عمومًا، وأنّها "ستواجه التطبيع والتعامل مع سفارة الكيان الصهيوني والاتفاقيات المشؤومة، وستبقى داعمًا لنضال شعبنا وضد حرف الصراع في المنطقة باعتباره أساسًا مع الكيان الصهيوني وأطماعه ضد الأمة العربيّة".



رام الله - دنيا الوطنأكًّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أنّ افتتاح السفارة الإسرائيلية، في الإمارات، وزيارة، وزير الخارجية، يائير لابيد لأبو ظبي، "يعكس ايغال النظام الإماراتي في مسار التطبيع وتتزامن مع هدم منازل وتشريد أبناء شعبنا في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة".