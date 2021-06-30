إلهان عمر: غير نادمة على تصريحاتي بشأن إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقالت النائبة في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، إلهان عمر: إنها لا تأسف على تعليقاتها السابقة بشأن إسرائيل، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها من الحزبين واتهامها بمعاداة السامية.وكانت البرلمانية التقدمية من أصل صومالي قد قالت في تغريدة في وقت سابق من هذا الشهر إنه "يجب أن يكون لدينا نفس المستوى من المساءلة والعدالة لجميع ضحايا الجرائم ضد الإنسانية، لقد رأينا فظائع لا يمكن تصورها ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس"، وسألت" أين يتوجه الناس للشكوى؟".وبعد أيام، بذلت عمر جهوداً لتوضيح ملاحظاتها، وأكدت في بيان أن التعليقات مرتبطة بالتحقيقات الجارية للمحكمة الجنائية الدولية، وليست مقارنة أخلاقية.وعندما سُئلت عمر خلال مقابلة على قناة "سي إن إن" إذا كانت نادمة على الإدلاء بهذه التعليقات، ردت عمر بدون تردد بأنها غير نادمة، وأكدت أن الولايات المتحدة يجب أن تواصل البحث عن طرق يمكن للناس من خلالها تحقيق العدالة في جميع أنحاء العالم.