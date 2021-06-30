عضو كونغرس أميركي: لا يجب غض البصر عن سياسات إسرائيل في القدس

رام الله - دنيا الوطنقال عضو الكونغرس الأميركي خيسوس تشوي جارسي: إن الفلسطينيين في حي سلوان بمدينة القدس يواجهون خطر التهجير والاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "لا يجب غض البصر عما يحدث في القدس.. حافظوا على سلوان، حافظوا على الشيخ جراح".وأشار إلى أن "1500 فلسطيني من بينهم 900 طفل يواجهون التهجير الآن ويدافعون عن ممتلكاتهم في مواجهة العنف الشديد من قبل السلطات الإسرائيلية، مضيفًا "يجب أن لا نغفل عن ذلك".