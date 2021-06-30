"المقاومة الشعبية": غرفة العمليات المشتركة والمقاومة تراقب عن كثب ما يجري بالقدس

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، إن استمرار العدوان الإسرائيلي، على الأهالي والبيوت والمحال التجارية في حي البستان في بلدة سلوان، "تأكيدٌ على الإرهاب الصهيوني بحق شعبنا وضرب بعرض الحائط لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية".أضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التهديد الصهيوني والاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، والعدو يتحمل مغبة تصرفاته الحمقاء والبربرية".ودعت الحركة جماهير شعبنا في الضفة المحتلة والقدس إلى "الانتفاض في وجه آلة الحرب الصهيوني وحماية الأهالي والمنازل في سلوان".وأكد بأن "غرفة العمليات المشتركة والمقاومة الفلسطينية تراقب عن كثب ما يجري في القدس، وستكون لها الكلمة الفصل في حماية شعبنا والدفاع عنه بكل حزم وقوة".