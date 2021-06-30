حزب الشعب يدعو لتركيز الجهود الوطنية العاجلة للتصدي لعمليات التطهير العرقي بالقدس

رام الله - دنيا الوطندعا حزب الشعب الفلسطيني إلى تركيز الجهود الوطنية والعاجلة للتصدي لعمليات التطهير العرقي التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد ضواحي مدينة القدس، وخاصة في سلوان التي تتهددها اليوم حملة إخلاء وهدم جديدة إلى جانب حي الشيخ جراح وغيرهما.وقال حزب الشعب في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الهجمة الشرسة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق أهالي بلدة سلوان والشيخ جراح وبقية ضواحي القدس المحتلة، تأتي للأسف في ظل تشتت الجهود والاهتمامات الوطنية جراء الاحداث الأخيرة والأزمة الداخلية، وهي قضايا يستغلها الاحتلال الصهيوني للتمادي في ممارساته العدوانية بحق شعبنا، وحرف نظر العالم عن جرائمه والتطهير العرقي الذي يمارسه ضد المقدسيين لإخلائهم من مدينتهم، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة تركيز الجهود الوطنية كافة من أجل دعم صمود شعبنا في مدينة القدس وتعزيز قدرته على التصدي لهجمات الاحتلال وعصابات مستوطنيه فيها.وفي الوقت الذي دعا فيه حزب الشعب إلى تعزيز مقاومة إجراءات الاحتلال في مدينة القدس وغيرها، طالب بتكثيف التحرك السياسي والحقوقي على كل المستويات لدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف جرائم الاحتلال في القدس وكل الأراضي الفلسطينية.