هنية: ما حصلنا عليه في معركة "سيف القدس" لن نسلمه للاحتلال في ملف الإعمار

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية: إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تعد قادرة على حماية نفسها.وأشار هنية في لقائه مع الفعاليات الشبابية والهيئات الثقافية والنقابات والمؤسسات ولجان الأحياء والقواطع في المخيمات الفلسطينية بالعاصمة اللبنانية بيروت، امس الثلاثاء، إلى أن "هذه المعركة التي حملت اسم سيف القدس، واجهت معركة إسرائيلية تحت اسم حارس الأسوار، ما يعني أن اسم عملية الاحتلال تحمل في مضمونها موقع الدفاع لا موقع الهجوم، أما معركة المقاومة فتحمل في طياتها الهجوم والمبادرة والشجاعة".وأضاف: "ندرك في ذلك أن واقع العدو اليوم، لا يسمح له بشن معارك طويلة أو نقل المعركة إلى أرضه"، متابعًا: "ما حصلنا عليه في سيف القدس لن نسلمه للاحتلال في ملف الإعمار".وخاطب هنية، الحضور قائلًا: "رغم قسوة الأيام ظللتم واقفين شامخين، تحملون الهوية ومفتاح الدار، لتتأكدوا أن هذه الأجيال الفلسطينية لا تفرط، ولا تعترف بهذا الكيان الصهيوني على أي شبر من أرض فلسطين".وتابع: "كنتم ولا زلتم صناع الأحداث، كيف لا، وهذه الآلاف المؤلفة من أبناء شعبنا الذين هجروا من أرضهم ليعيشوا في أرض الشتات، يخوضون المعارك حتى يحققوا العودة إلى أرضهم وديارهم".وأردف: "اليوم نأتيكم يا ورثة المجد وصناع المستقبل نحمل إليكم سيف القدس الذي أشهرناه بوجه العدو، الذي أراد أن يعيث فسادًا في قدسنا وأرضنا، فكان سيف القدس البتّار له بالمرصاد، في واحدة من أهم المعارك والمواجهات، من حيث الزمان والمكان".وأوضح هنية أنّ "معركة سيف القدس مختلفة عن باقي المعارك، لأنها من المرات القليلة التي تبادر فيها المقاومة بالفعل من موقعها في غزة لتتصدى للعدو في قضية مرتبطة بوجداننا وعقيدتنا ألا وهي القدس. هذه المبادرة أفقدت العدو توازنه، وقطعت عليه الطريق من تنفيذ خطته العسكرية المعدّة مسبقا".وأكد هنية: "اليوم المقاومة هي التي تبدأ وتبادر وتضرب في قلب الكيان. فزمن انتصارات العدو على شعبنا ومقاومتنا قد ولّى إلى غير رجعة، هذا الزمن الذي يحدد فيه توقيت المعركة ومساحتها ومداياتها قد ولّى. لا نقول ذلك بلغة عاطفية، بل بلغة الواقع؛ إذ إن المقاومة هي التي تحدد توقيت إطلاق الصواريخ ومواعيد الضربات".وشدد هنية على أن "العدو فشل في إيقاف صواريخ المقاومة، على الرغم من أن طيرانه يحتل سماء غزة، والقبة الحديدية تغطي كافة الأراضي الفلسطينية، ومع ذلك الصواريخ تصل وتضرب الأراضي المحتلة".وأضاف رئيس المكتب السياسي: "يا أهلنا في لبنان، اطمئنوا إنّ ذراعكم ضاربة في أرض فلسطين، لن يستطيع العدو أن يثني هذه الذراع".القدس محور الصراع مع العدووتابع: "هذه النتائج المهمة في المعركة، تحمل طابعًا إستراتيجيًّا في إدارة الصراع مع العدو، الأولى أن المعركة وربطها بالقدس، يعني أن المقاومة لم تدخل المعركة بأمور تتعلق بغزة، لا من أجل الحصار أو فتح معابر. هذه العملية عنوانها الرئيس هو القدس، لنقول للعالم أجمع إن محور الصراع مع العدو هو القدس".وأردف هنية: "معركة سيف القدس أطاحت بصفقة القرن؛ لأننا أرسلنا رسالة للإسرائيلي والأميركي بأن القدس والسيادة عليها لنا، نحيي أصحاب الحق وهذه أرضنا، وإن أردتم منعنا من الوصول إلى القدس، وتريدون استباحة المسجد الأقصى، فنحن سنصل إلى القدس برشقات صواريخنا".وتابع: "الرسالة قد وصلت للعدو ممهورة بالدم والبارود، إذ نحن لا نرمي كلامًا، وعندما يقول قياديو المقاومة ويحذرون العدو من المساس بالقدس، فهذا ليس لتسجيل مواقف، وإنما هذا الأمر مدعوم بفعل وعمل".وشدد هنية: "إستراتيجيتنا كانت ولا زالت عدم استقرار العدو، نحقق ذلك في أن نظل في حالة اشتباك معه، وبأي شيء، بالمقاومة الشعبية، البندقية، بالصاروخ، بالاعتكاف، بالحجارة، إذ إن كل شيء له وقته ولحظة استخدام".وأوضح القيادي في "حماس": "ما فعلناه هو إعادة الاعتبار لقضية القدس في محور الصراع مع العدو".وأضاف: "خيار التحرير والعودة يكون من خلال المقاومة، خاصة أننا قد جربنا خيار التفاوض والاعتراف بالكيان، فيما النتيجة كانت فاشلة ومرة وصعبة علينا".وتابع: "امتدادات المقاومة وتشعباتها متعددة؛ من كفاح مسلح ومقاومة سلمية وشعبية وإضرابات وقطع حبال عن الكيان في الخارج، والسوشيال ميديا.. كلها مقاومة، طالما أنه في مواجهة العدو".وقال هنية: "اقتربنا من النصر، لا نريد أن نستخف بالعدو، ولكننا ليل نهار نجهز أنفسنا من أنفاق وصواريخ وضفادع بشرية ونستعد بطريقتنا، فبعد 73 سنة إسرائيل لم تعد قادرة على حماية نفسها".وأضاف: "كل مكون من أبناء شعبنا يحدد طبيعته ودوره في إستراتيجية التحرير، فلا أحد سيمنعنا في استئناف المقاومة في الضفة ولا في أي مكان".وشدد هنية على أن ما حصلت عليه المقاومة في معركة سيف القدس، لن يسلَّم للاحتلال في ملف الإعمار، وأن المقاومة ستتمسك بمكاسبها، ولن تضع قضية الإعمار على الطاولة، وسيتم إعمار ما دمره الاحتلال".