الاحتلال يصيب 3 مواطنين بينهم سيدة ويعتقل 3 آخرين في جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين بينهم سيدة، واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جنين، وقرية عنزة جنوب المدينة.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، وسط اطلاق وابل من الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص باليد والقدم، وسيدة بقنبلة صوتية.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات خاصة "مستعربين"، اختطفت الشاب أشرف القيسي، خلال اقتحامها المخيم.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عنزة، واعتقلت الشابين: أحمد جبر عبيد، ومحمد أسعد عطايا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.