إصابة أربعة مواطنين بينهم سيدة واعتقال آخرين بمواجهات واقتحام الاحتلال لجنين وبيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، خلال مواجهات في مخيم الدهيشة، فيما تم اعتقال خمسة آخرين من المخيم ومن قريتي حوسان وارطاس بمحافظة بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، ما أدى الى إصابة شاب بعيار ناري في القدم، نقل الى إثره الى أحد مشافي بيت لحم لتلقي العلاج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت المصادر، انه خلال اقتحام المخيم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من، ماهر محمد الولجي (18 عاما)، ومحمد وائل مناع (17 عاما)، بعد دهم منازل ذويهما، وتفتيشهما.كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية حوسان غرب بيت لحم، هم: كامل مهدي زعول (18 عاما) وهو طالب توجيهي، وزيدان محمد زيدان (20 عاما)، وأحمد محمد أبو رية من قرية ارطاس جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.كما أصيب اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين بينهم سيدة، واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جنين، وقرية عنزة جنوب المدينة.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، وسط اطلاق وابل من الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص باليد والقدم، وسيدة بقنبلة صوتية.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات خاصة "مستعربين"، اختطفت الشاب أشرف القيسي، خلال اقتحامها المخيم.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عنزة، واعتقلت الشابين: أحمد جبر عبيد، ومحمد أسعد عطايا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.