دويكات: رئيس القضاء العسكري تسلم تقريري لجنة التحقيق والنائب العام بوفاة نزار بنات

رام الله - دنيا الوطنقال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات إن رئيس القضاء العسكري تسلم التقرير الأولي من اللجنة التي قام بتشكيلها رئيس الوزراء محمد اشتية، وتقرير النائب العام المدني إثر بدء التحقيقات الأولية في وفاة المرحوم نزار بنات.وأضاف وفق ما نقلت وكالة (وفا) أن النيابة العسكرية ستباشر فورا التحقيق في القضية من كافة جوانبها.وشدد على أن القضاء العسكري قضاء مستقل في إرادته بكامل الإجراءات التحقيقية والتوقيف انتهاءً بمحاكمة عادلة بضمانات استمدها من القانون والتشريعات الفلسطينية، وحرص رئيس دولة فلسطين محمود عباس وتعليماته بصدد هذه الضمانات، مرتكزين على ضمير فلسطيني تتسلح به النيابة العسكرية والقضاة العسكريون، وأن كامل الإجراءات ستكون نزيهة ومستقلة بدءا من التحقيق وحتى المحاكمة.وقال إن النائب العام العسكري باشر التحقيق في هذا الملف، وسيعلن كامل الإجراءات وستيم نشر تفاصيل النتائج بعد انتهاء اجراءات التحقيق.