﻿المفتي العام يشجب الهدم الظالم لمباني المواطنين في حي البستان





وقال أن هذه السلطات تتمادى في عدوانها ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وعقاراته، بما قامت به اليوم في سلوان، قاصدةً تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، بإجراءات عدوانية عنصرية بغيضة، وتهدف من وراء هدم هذه العقارات إلى إنشاء حديقة توراتية بما يعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة والملاحقة وبخاصة في المحافل الدولية، منتقداً الوحشية والهمجية التي مارستها هذه السلطات ضد المواطنين والصحفيين خلال عدوانها على حي البستان في سلوان.



وأكد أن المقدسيين سوف يبقون في رباطهم في القدس وأكنافها، ولن يخرجوا من بيوتهم مهما أوغل الاحتلال في اعتداءاته، داعياً الهيئات والمنظمات المحلية والدولية جميعها، إلى ضرورة التدخل لوقف هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، منتقداً سكوت ما يدعى بالعالم الحر عن جرائم الاحتلال، مما أعطاه ضوءاً أخضرَ ليستمر في عدوانه ويصاعده، محملاً العالم أجمع عواقب السكوت عن هذه الجرائم الوحشية.



رام الله - دنيا الوطنشجب الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – خطيب المسجد الأقصى المبارك، ما قامت به سلطات الاحتلال المتغطرسة من هدم ظالم لمباني المواطنين الفلسطينيين في حي البستان في بلدة سلوان الجارة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك.