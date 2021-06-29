رئيس الوزراء يتسلم تقرير لجنة التحقيق في وفاة نزار بنات



وسيحيل رئيس الوزراء التقرير كما هو إلى الجهات الجزائية في القضاء العسكري لاتخاذ المقتضى القانوني ما يضمن تحقيق العدالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للجنة التحقيق على سرعة إنجازها لعملها، مؤكدا احترام القانون وحقوق الإنسان وقرارات القضاء المختص في هذه الواقعة، بما يضمن تطبيق القانون بحق كل من تثبت إدانته.





رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس الوزراء محمد اشتية مساء اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة التحقيق المشكلة برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة للنظر في ظروف وملابسات وفاة المرحوم نزار بنات.